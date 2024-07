No se obstaculizó participación de venezolanos en el exterior: diputado del PSUV

Nicolás Maduro fue reelegido como presidente de Venezuela tras salir victorioso de las elecciones presidenciales llevadas a cabo este 28 de julio en ese país. En la contienda electoral derrotó al candidato opositor Edmundo González.

Así las cosas, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, Ángel Rodríguez, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), colectividad de la que hace parte Maduro, expresó su perspectiva de los comicios.

“Si uno se pone a hacer un recorrido sobre las 31 elecciones que ha tenido Venezuela en 25 años, ha habido más de una vez en donde las elecciones han sido muy controversiales y el Consejo Nacional Electoral, en esos momentos, siempre se ha tardado para tener la mayor cuantía”, dijo Rodríguez en su primera intervención.

Así mismo, el diputado del PSUV aseguró que el sistema electoral de Venezuela es ”demasiado confiable”.

Sobre los observadores de las elecciones a nivel internacional, mencionó: “nosotros teníamos una apertura generada a todos los actores que vinieran al país a observar las elecciones, pero cuando se convierten en actores determinantes y deliberantes de la oposición venezolana, nosotros no lo vamos a aceptar. Porque no se trata de venir a darle apoyo al Gobierno o a la oposición, se trata de venir a observar un proceso electoral y eso no ha pasado.”, dijo.

Por otro lado, se refirió a las relaciones con Estados Unidos. “Este proceso electoral que acaba de suceder ayer se da en un contexto de agresión de Estados Unidos al país. De sanciones al país. De intentos de invasión al país, de robo de nuestros activos”.

Finalmente, se refirió a algunas denuncias que circulan en las que se mencionan que los ciudadanos venezolanos en el exterior no pudieron votar porque no los dejaron. “Yo no tengo esa información de que intencionalmente hemos obstaculizado la participación de esos actores a nivel internacional; en España participaron, en Argentina participaron y en otras parte del mundo. Yo no he escuchado ninguna información que diga que Venezuela ha obstaculizado la participación de los venezolanos en el exterior. Eso no lo he visto yo”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: