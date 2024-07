SIC rechaza garantías de Dimayor y FCF: sigue investigación por fútbol femenino

La Superintendencia de Industria y Comercio rechazó los ofrecimientos de garantías que presentó la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y varios clubes investigados presuntamente por acordar entre todos el salario, la duración y los derechos de imagen de las jugadoras profesionales de fútbol femenino.

Con estas garantías esperaban que terminara la investigación, pero al rechazarlas, la SIC continuará la investigación.

“La Superintendencia encontró que estos ofrecimientos no eran suficientes para suspender y/o modificar las conductas investigadas. La decisión adoptada implica que la Superintendencia continuará desarrollando la investigación administrativa con el fin de esclarecer los hechos objeto de investigación y determinar si se procede a la sanción o al archivo contra las personas involucradas”, señaló la entidad en un comunicado.

Específicamente señala que estas garantías no eran suficientes para suspender o modificar las conductas investigadas. “Los ofrecimientos versaban sobre compromisos encaminados a cumplir la ley, no eran efectivos para suspender o modificar la totalidad de los comportamientos investigados, no se ajustaban a la política de promoción y protección de la competencia, y/o no eran estructurales para el mercado de la Liga Profesional Femenina”, advierte la entidad de supervisión.

Además, la entidad indaga la “renuencia a usar los recursos que ofrece el Gobierno Nacional para la promoción y el desarrollo del fútbol femenino en Colombia” y la transmisión de los torneos organizados para la Liga Profesional Femenina en condiciones perjudiciales comparado con el fútbol masculino.

Con todo esto estarían tratando de obstaculizar el desarrollo del fútbol femenino desde 2017.