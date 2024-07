¿Es posible impugnar el resultado de las elecciones en Venezuela? Experto explica

En la madrugada del pasado 28 de julio, en el marco de las elecciones presidenciales en Venezuela, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, ofreció el primer boletín con una “tendencia irreversible”: con el 80% de las actas escrutadas, indicó que Nicolás Maduro fue reelecto al obtener 51,20% de votos.

Entre tanto, la oposición venezolana denunció que se les impidió el acceso a las actas y aseguró que Edmundo González, rival político de Maduro, fue quien ganó los comicios.

Posteriormente, en medio de una jornada de protestas, la líder opositora María Corina Machado aseguró tener el 73% de las actas de votación que dan ganador a Edmundo González Urrutia con más de seis millones de votos. Además, anunció que la oposición lanzó una página web en la que se podrán consultar estas actas.

Para conocer los detalles del funcionamiento del sistema electoral venezolano y si existe alguna herramienta técnica que permita resolver la polémica, La W conversó con el periodista Eugenio Martínez, quien es experto en materia electoral.

En primer lugar, Martínez reconoció que actualmente existen dos problemas, uno técnico y otro legal: “El Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como ganador de la elección, eso complica cualquier proceso de impugnación posterior porque ya no hay margen para ello dentro de la legislación electoral”.

A nivel técnico, Martínez explicó que el sistema electoral en Venezuela es 100% automatizado: “Se vota a través de máquinas y estas son las que cuentan los votos. Una vez finaliza el proceso de votación en cada mesa, la máquina imprime un acta con los resultados de esa mesa, de los cuales se deben entregar copias a los testigos de los candidatos que están presentes y después se transmiten los resultados a Consejo Nacional Electoral”.

Posteriormente, agregó el experto, el Consejo Nacional Electoral tiene dos salas de totalización: “la mitad de las máquinas transmite a una sala y la otra mitad transmite a la otra a la otra sala para proteger los resultados”.

De esta forma, el periodista aseguró que el Consejo Nacional Electoral argumenta ahora que no puede publicar los resultados disgregados por mesa, que es la petición que hace la comunidad internacional, por cuenta de un presunto intento de hackeo a sus servidores.

Además, explicó que la auditoría de telecomunicaciones que se debe hacer inmediatamente después de que se anuncien los resultados fue suspendida por el Consejo Nacional Electoral: “No hay forma técnica de valorar la denuncia (…) las actas se imprimen antes de la transmisión de resultados y, efectivamente, alguien intentó hackear los servidores del PMU, pero las actas que está publicando la oposición no habrán sufrido ningún tipo de alteración porque esas acciones ocurrieron en la transmisión de resultados y antes del supuesto intento de hackeo”.

Por otra parte, sobre la proclamación de Nicolás Maduro como presidente al día siguiente de la elección, Martínez aseguró: “En la legislación, hay un tiempo específico para hacer la proclamación de un candidato que resulta vencedor. Lo que se pide en los instructivos es que el resultado sea irreversible –que las actas que faltan por contarse no alteren la tendencia al resultado– y que el Consejo Nacional Electoral no puede proclamar vencedor a un candidato si la otra parte va a presentar una impugnación. Esto solamente ha ocurrido dos veces y fue con Nicolás Maduro”.

No obstante, el periodista aclaró que el hecho de que Nicolás Maduro haya sido proclamado no significa que la oposición no vaya a impugnar el proceso y no tenga posibilidad de hacerlo, si bien “el procedimiento para impugnar a un funcionario electo es diferente al de una elección”.

No obstante, aclaró que es muy poco lo que se puede avanzar en este dilema porque “el Consejo Nacional Electoral solamente anunció números absolutos, pero no se sabe de dónde salen esos datos porque no se han publicado los resultados de las 30.000 mesas”. Por eso, agregó, la gente está exigiendo una auditoría internacional para que se entregue la información.