“Muy interesante y cordial”: Celso Amorim sobre reunión con Nicolás Maduro

En entrevista con La W, Celso Amorim, actual asesor principal del presidente brasileño Lula da Silva en materia internacional, habló sobre la reunión que tuvo el pasado lunes con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en la que hablaron sobre los polémicos resultados electorales.

La reunión fue “muy interesante y cordial”. El excanciller y el cuestionado presidente Maduro abordaron numerosos aspectos relacionados con la historia de Venezuela, según Amorim, quien afirmó que el mandatario chavista utilizó la frase “usurpación del poder” para referirse a los hechos que se desenvolvieron con Juan Guadió, el otrora presidente interino.

A su vez, discutieron la “importancia de que las actas sean entregadas”. “(Maduro) me aseguró que eso va a ocurrir como siempre ha ocurrido, que eso tarda dos o tres días, no sé por qué”, indicó.

La situación actual es “compleja”, dijo el asesor del presidente Lula. Para él, es importante tener la posición de ambas partes. “Yo no puedo hablar de los detalles de cómo se puede proceder aquí porque no sé, pero en todos los otros países hay también una instancia jurídica que quizás podrá ser movilizada para dirimir las dudas, si es que las hay”, explicó, aclarando que no tiene elementos para decir quién tiene la razón.

Apenas llegue a Brasil, Amorim conversará con el presidente Lula da Silva para entregarle el balance de su visita. “Vamos a tener que equilibrar la persuasión para una democratización verdadera, con libertad para todos los actores. No se puede ignorar que hubo por mucho tiempo, aquí hubo un presidente (Juan Guaidó) que fue impuesto desde afuera, y no se pueden ignorar las sanciones que existen sobre Venezuela ni el congelamiento de los recursos de Venezuela”, advirtió el excanciller. “Todos estos hechos deben ser considerados en su conjunto, no para disculpar actitudes erradas del actual Gobierno, sino para entender cómo se puede llevar a cabo una democratización auténtica que respete la soberanía de Venezuela”.

Amorim apuntó que no está para dudar del proceso, ya que a que no tiene elementos para juzgar. “No conozco ningún proceso electoral que no tenga ningún tipo de irregularidad. Empezando por las grandes potencias del norte, sabemos ahí cómo fue la elección, con trampas y otras cuestiones”. Aunque “es necesaria una solución pacífica”, el asesor principal en temas internacionales ve con gran preocupación el riesgo de un enfrentamiento entre la oposición, liderada por María Corina Machado, y el cuestionado Gobierno de Maduro.

Por otra parte, resaltó la importancia que representa Venezuela para Brasil y la región. “Queremos actuar, me parece, no tanto por la presión sino por la persuasión para que los dos puedan hablar y no solo acusarse mutuamente”, aseveró.

Amorim aclaró que se reunió tanto con el presidente Maduro como con Edmundo González Urrutia, “el candidato que se considera como ganador”. No mencionó a María Corina Machado en sus reuniones. “Fueron reuniones cordiales en las que intenté transmitir la importancia de la transparencia y también del diálogo. Creo que tienen muchas cosas en común ambas partes, como el progreso de Venezuela y el progreso social, que es muy importante en esta región tan desigual”, enfatizó. “Yo no tengo poder alguno, no soy Alto Comisionado de las Naciones Unidas ni de la OEA”, sentenció el excanciller.

Brasil le solicitó a Nicolás Maduro que entregue las actas. Si esto no llegara a ocurrir, Amorim aclaró que “no vamos a hacer especulaciones” sobre el porqué. La postura de Brasil es muy clara: prefiere el diálogo que las presiones, las cuales “son inadmisibles”.

Por último, el excanciller, que regresa a Brasil este martes, se refirió al caso de la Unión Europea, y “el gran error ha sido la propia Unión Europea” al no suspender las sanciones. “Si la Unión Europea hubiera estado aquí, no tendríamos tanto problema”, concluyó.