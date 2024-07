¿Se debe mantener la ofensiva contra disidencias de ‘Iván Mordisco’?: Hablan congresistas

‘Iván Mordisco’, cabecilla de las disidencias de las Farc, reapareció en un video confirmando que ordenó no atacar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) en Cali. Además, manifestó que levantará otro frente del Estado Mayor Central y que tiene intenciones de acogerse nuevamente a la política de la “paz total”, luego de haberse levantado de la mesa.

Al respecto, el representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico y quien fue miembro de la Comisión de Paz del Congreso, manifestó que la reaparición de Mordisco y su decisión de no atacar la COP16 es una señal positiva. Según dijo, a pesar de las amenazas a la población civil en el sur del país, el hecho de que Mordisco haya bloqueado estos ataques en Cali es un avance.

Ahora, reconoció que las disidencias se han fragmentado y que el Gobierno tiene el reto de estudiar particularmente las condiciones de los diálogos con las distintas facciones y el cese de hostilidades. Eso sí, no negó que se deban suspender los acercamientos. “Hay que afianzar los mecanismos de verificación y georreferenciación para distinguir entre los grupos que realmente quieren paz y aquellos que no”, dijo.

No obstante, el senador José Vicente Carreño, del Centro Democrático, expresó su preocupación por la confusión que podría generar la reaparición de ‘Iván Mordisco’ y el nuevo bloque que anunció, en tanto la población como a la fuerza pública deberán discernir entre las distintas posturas de los armados.

“El Gobierno tiene que exigir la contundencia, si quieren los diálogos o no. De otra manera, pues tienen que levantarse de la mesa. Yo lo digo con respeto y por el dolor que le debe sentir uno como colombiano, porque todos queremos vivir una paz total como la llamó el gobierno, pero se les ha salido a las manos, le quedó grande.”

Eso, sumado a que criticó al Gobierno por la falta de contundencia en exigir claridad a los grupos armados, pero también para combatir a los que no se encuentran en diálogos. “Esta gente no tiene la verdadera seriedad, y aquí lo vemos desde todas las regiones del país. Y lo más grave que yo veo en este caso es la confusión incluso que va a poner a las mismas fuerzas militares, porque no se sabe a quién van a combatir”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación: