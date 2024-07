Senador Marco Rubio envía contundente mensaje a policías y militares venezolanos

Este miércoles, desde Washington DC, el senador republicano Marco Rubio envió un contundente mensaje a propósito de las elecciones en Venezuela.

“En marzo de este año, el CNE invitó al Centro Carter como un observador internacional para las elecciones presidenciales en Venezuela. El pasado domingo, 17 expertos fueron a distintos centros de votación”, señaló.

“Anoche, el Centro Carter emitió una declaración diciendo que las elecciones no cumplían con los estándares internacionales de integridad electoral y que las elecciones no pueden ser consideradas democráticas. Aunque el CNE no ha cumplido con lo que exige la ley, que es hacer públicas todas las actas de las mesas, la oposición tiene el suficiente material para demostrar que sin lugar a duda el ganador de las elecciones, por un margen irreversible es Edmundo González”, señaló.

“A ustedes, los policías y militares del común, se les pedirá q maten a compatriotas inocentes.



“Estas personas no son sus enemigos. Estas personas pueden ser sus familiares, vecinos o amigos. Son compatriotas q como usted, le hicieron fuerza a la @SeleVinotinto”. #AbajoCadenas pic.twitter.com/17AkDOzatd — Senator Marco Rubio (@SenMarcoRubio) July 31, 2024

Y agregó que estos resultados irrefutables y la declaración del Centro Carter ha llevado a que prácticamente “todos los líderes de nuestra región, incluyendo a algunos aliados históricos de Nicolás Maduro, declaren públicamente que él perdió las elecciones y que su gobierno es ilegítimo”.

Aprovechó Rubio para enviar un mensaje a autoridades en Venezuela: “hoy, en este momento, a quienes sirven en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional, ha llegado el momento de tomar una decisión. La única forma que Maduró permanezca ilegítimamente en el poder será por un derramamiento masivo de sangre. A ustedes, los policías y militares del común, se les pedirá que maten a cientos de compatriotas inocentes. Estas personas no son sus enemigos. Estas personas pueden ser sus familiares, sus vecinos, sus amigos. Son compatriotas que, como usted, le hicieron fuerza a La Vinotinto recientemente”, explicó.

“Llegó el momento de tomar una decisión: ¿quiere usted ser la marioneta de una dictadura o quiere servir verdaderamente a su patria? Todos ustedes, los oficiales, deben tener claro que cuando llegue este momento muchos de sus compañeros se negarán a seguir órdenes. Y, la institución a la que usted le ha dedicado su vida, enfrentará un peligro muy real de violencia interna. La realidad es que en sus manos puede estar la opción de una transición pacífica”, señaló el senador republicano.