Estados Unidos reconoce a Edmundo González como ganador en Venezuela

Edmundo Gonzalez. (Photo by Gabriela Oraa / AFP) / GABRIELA ORAA

Este miércoles, ante la OEA , el subsecretario para asuntos del hemisferio occidental Brian Nichols señaló que lo que está ocurriendo en Venezuela en materia electoral es inaceptable porque Maduro se niega a permitir revisión de votos. Explicó que tras revisar las pruebas, es claro que Edmundo González ganó por varios millones más la jornada electoral del pasado 28 de julio en Venezuela.

“Después de medianoche (del domingo), el Consejo Nacional Electoral controlado por Nicolás Maduro, lo declaró ganador sin revelar datos detallados o las actas que siempre han acompañado los resultados del Consejo nacional electoral en anuncios en el pasado”, dijo.

Y agregó que es contradictorio que el Consejo Nacional Electoral diga que ellos tenían más del 80% de las actas. “Contradictorio con encuestas previas a las elecciones, encuestas del día de elección”.

Cuestionó Nichols también que Estados Unidos no haga públicas las actas, y señaló que es muy probable que la razón es porque no quieren reconocer que Edmundo González, no solamente ganó, sino que lo hizo por millones de votos más que Maduro.

Posteriormente Nichols publicó en sus redes este mensaje:

“Estados Unidos y otros gobiernos dejaron clara nuestra posición: Maduro debe reconocer los resultados reales de las elecciones de Venezuela y la voluntad de los votantes venezolanos debe prevalecer. Nos aferramos a nuestro llamado a la transparencia y a la publicación de resultados precisos y detallados”, señaló Nichols al final de su intervención en X