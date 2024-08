Las soluciones no llegan y la zona se nos está acabando: habitante de La Mojana

Montería

En diálogo con La W, uno de los voceros de la subregión de La Mojana, José Monterroza, aseguró que se van a paro el próximo 7 de agosto porque no ven solución a la crisis que enfrentan por las inundaciones generadas por el boquete ‘Caregato’ en el río Cauca, donde hoy las millonarias obras de cierre se encuentran suspendidas.

“Después de nosotros hacer un paro el año pasado a la altura del municipio de La Apartada (Córdoba), donde dejamos incomunicado al interior del país con la Costa, vemos que las soluciones no llegan y la zona se nos está acabando cada día. Vemos como este gobierno de manera indolente, con una teoría que nosotros llamamos ‘falso ambientalismo’, quiere convertir esta región en un cementerio”, puntualizó el vocero mojanero.

Recientemente, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, aseguró que los trabajos en ‘Caregato’ se encuentran abandonados y que lo que hasta hoy se ha construido no sería la solución a la problemática de las inundaciones. En ese sentido, puntualizó que realizarían una obra que “verdaderamente funcione”.

Pese a lo establecido, el vocero insistió en que “aquí se ha construido una falsa narrativa (…). Si al río Cauca no se le hacen las obras complementarias puede entrar, no es que la solución sea ‘Caregato’, pero si es la solución para que las aguas no sigan entrando. Si no hacen estas obras complementarias el río puede romper por cualquier parte y la situación vuelve a ser la misma”.

Sobre la jornada de paro en la que se definieron los siguientes puntos: a la altura de La Ye y Sahagún vía Montería, La Ye Planeta Rica (Córdoba), puente sobre el río San Jorge en La Apartada (Córdoba) y toma al aeropuerto Los Garzones de Montería, el líder sostuvo que solo la detiene “la voluntad del gobierno”.

Cabe recordar que, la subregión de La Mojana comprende 11 municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.

