Vamos a construir una obra que verdaderamente funcione: UNGRD sobre el boquete ‘Caregato’

Montería

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo Arenas, advirtió sobre el abandono de la obra que busca el cierre definitivo del boquete ‘Caregato’, en el río Cauca. Dichos trabajos están a cargo del Consorcio RCG.

Según el funcionario, luego de un recorrido por el punto crítico a la altura del municipio de San Jacinto del Cauca, Bolívar, se habría evidenciado ausencia de maquinaria amarilla y de personal para cerrar el chorro.

“Aquí no hay volquetas, no hay bolsas, no hay trabajadores y el paso siguiente es tomar las medidas jurídicas pertinentes, vamos a garantizar el debido proceso, pero necesitamos liberar los recursos que están comprometidos en esta obra para hacerlo bien, son 130 mil millones de pesos” advirtió Carrillo.

De acuerdo con la UNGRD, en un reciente informe (30 de julio), “la interventoría (Estudios, Consultorías y Obras S.A.S) reconoce que las acciones ejecutadas para cerrar el dique están inactivas y expresa su preocupación por la falta de personal, maquinaria e insumos esenciales en el sector de Caregato”.

De acuerdo con esta entidad del Estado, desde la interventoría se habría planteado que “con gran preocupación la interventoría ha detectado una variante en el personal mínimo. Dicha variación es una situación absolutamente grave que podría enmarcarse en un posible incumplimiento que afecta de manera directa la ejecución del contrato y podría producir una paralización”.

La UNGRD resaltó que el plazo para cerrar ‘Caregato’ vence el 27 de noviembre de 2024 y la nueva dirección de la entidad descartó la prórroga del contrato.

“El pasado 18 de junio el consorcio RCG informó al interventor que suspendería el lanzamiento de bolsas al agua en el sector del boquete por el alto caudal del río Cauca. Suspensión que, al día de hoy, se mantiene pese a que ha bajado el nivel del afluente”, puntualizó la UNGRD.

Asimismo, informaron que el dique se rompió el pasado 6 de mayo, “tan solo dos meses después de que el contratista reportara el cierre. Durante la administración de Olmedo López, el 14 de noviembre de 2023, se firmó este contrato por $130 mil millones con la única intención de cerrar el dique e intervenir el Canal de la Esperanza. La UNGRD hizo un pago anticipado de $25.800 millones, que corresponde al 20% del valor total, sin que hasta ahora el consorcio haya cumplido con su obligación contractual”.

Tras el giro de recursos por parte de la UNGRD, el director Carrillo Arenas, sostuvo que “Se le dieron $26.000 millones de adelanto y, francamente, aquí no los veo”.

En ese sentido, puntualizó que “vamos a construir una obra que verdaderamente funcione; que funcione para el campesinado mojanero, no para los contratistas”.

Cabe recordar que, recientemente el contratista informó sobre la suspensión de los trabajos por falta de pago. En respuesta, la UNGRD insistió en que “RCG tiene la obligación legal de demostrar técnicamente las cantidades de obra ejecutadas a través de estudios de batimetría que no han sido presentados con la correspondiente evidencia técnica”.

Frente al panorama expuesto, la Unidad informó sobre un plan de contingencia que incluiría alimentos, kits de aseo, utensilios de cocina y otros elementos esenciales para garantizar el bienestar de la población. A la fecha, más de 6.300 familias de los municipios de San Jacinto del Cauca (Bolívar), Majagual y Guaranda (Sucre), y Ayapel (Córdoba) habrían recibido dicha asistencia. En estas zonas se concentraría el 70% de los damnificados registrados en La Mojana.

“Adicionalmente, se ha desplegado maquinaria amarilla en colaboración con el Ejército Nacional para prevenir inundaciones adicionales en otros puntos críticos de la región”, puntualizó.

Finalmente, la UNGRD advirtió que desde 2021 hasta la fecha, se habrían invertido $377 mil millones en la construcción de la obra de mitigación en el dique Caregato y aún no se logra contener el río Cauca.

Boquete 'Caregato'. Foto: UNGRD. Ampliar