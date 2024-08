Venezuela no forma parte de la OEA, no tienen que resolverle los problemas: MinHacienda

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defendió al presidente Gustavo Petro de cuestionamientos que hay en torno a su postura ante la situación que se registra en Venezuela, luego de las elecciones.

Desde Cartagena, Bonilla sostuvo que el presidente salió de un proceso de fraude en sus elecciones, por ello defiende la transparencia en los comicios venezolanos.

Aseguró que Petro se abstuvo de votar a favor de la resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual exigía al gobierno venezolano la publicación inmediata de los resultados de las recientes elecciones presidenciales, porque el vecino país no pertenece al grupo.

“Que no acepte que sea la OEA, ¿por qué? Porque Venezuela no forma parte de la OEA; si no forman parte de ella, no tienen por qué resolver los problemas de Venezuela”, afirmó el ministro de Hacienda.

Puntualizó: “por eso Gustavo Petro está haciendo una serie de reuniones con los presidentes de Brasil y México, para establecer un mecanismo de acercamiento”.

El economista colombiano le hizo saber al país, a través de la Asociación Nacional de Fondos de Empleados, que su jefe no está interesado en la reelección. “No hay convocatoria a una asamblea constituyente”.

“Lo que el presidente está hablando es, que hay una serie de reformas que el país necesita y si no se aprueban tendrán que ir en alguna constituyente, en algún momento, no necesariamente en este gobierno, será en el próximo, pero esas reformas hay que llevarlas adelante”, señaló.

MAÑANA COMIENZA A REGIR DECRETO DE AJUSTE DEL DIÉSEL

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que mañana 3 de agosto comienza a regir el decreto de ajuste del diésel para grandes consumidores.

“¿Quiénes son grandes consumidores? Todos aquellos que consuman más de 20.000 galones de diésel mensual y vayan a los mecanismos de distribución mayorista”, dijo el ministro.

“No toca a todos los que buscan el diésel de la estación de servicio, tienen su propio mecanismo de logística”, aclaró.

Ricardo Bonilla detalló, “hay que ajustar $6.000 también el diésel, cómo fue la gasolina. Se está buscando con ellos es un mecanismo con el cual, no se cree el imaginario que por el crecimiento del precio del diésel se vuelve a disparar la inflación”.

Para el gobierno nacional es fundamental cerrar una brecha de $6.000, para equiparar los precios locales con los internacionales.