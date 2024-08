¿Memoria llena? Trucos y técnicas para liberar espacio en su celular Android

Desde hace años, el celular se volvió en una herramienta indispensable para el ser humano, pues aparte de servir para el ocio, permite ser empleada en área laboral al poder editar o crear documentos, hacer presentaciones, guardar diferentes archivos, hacer consultas en Internet, entre otros; sin embargo, para que todo lo descargado y creado quede almacenado se requiere que el dispositivo cuente con una memoria interna que, generalmente, tiene capacidad entre 16 GB o 32 GB para celulares de gama baja o media.

No obstante, con el desarrollo tecnológico, ahora los celulares de gama alta tienen la capacidad de almacenar de 128 GB a 256 GB para que el usuario no tenga la necesidad de depurar o borrar información importante a causa de no tener espacio.

Paso a paso para conocer la cantidad de memoria en su celular

El usuario que tenga un celular con sistema operativo Android podrá conocer la cantidad de memoria o almacenamiento que tiene siguiendo estos pasos:

Abra la aplicación de ‘Ajustes’ o ‘Configuración’.

Ubique y cliquee el botón ‘Cuidado del dispositivo’ > ‘Almacenamiento’.

Automáticamente, el sistema le mostrará la distribución de la memoria o almacenamiento, junto con la cantidad de GB empleados; por lo tanto, tendrá la oportunidad de conocer el espacio que utilizan las imágenes, videos, archivos comprimidos, documentos, entre otros. Asimismo, oprimiendo cada una de estas opciones es posible eliminar los datos que no son necesarios.

¿Cómo liberar espacio en un celular Android?

La persona que necesite descargar más aplicaciones y contenido multimedia, pero que su celular no cuente con el almacenamiento necesario deberá, en primera medida, eliminar los archivos que no sean de utilidad o hacer una transferencia de estos a un computador mediante un cable USB, para después borrarlos en el dispositivo móvil, sugiere Google.

Otra opción que resulta bastante útil es realizando copias de seguridad en ‘Google Fotos’, esto con el objetivo de eliminar del celular las imágenes o videos que no se requieran para liberar el espacio a unas nuevas; no obstante, en caso de que se llene este almacenamiento, el usuario tendrá la oportunidad de suscribirse a planes para pagar por más memoria en la nube.

En tercera medida, el ciudadano también podrá borrar el caché, es decir, “las aplicaciones que usa van acumulando datos de almacenamiento o archivos temporales”, haciendo que con el tiempo ocupen parte importante de la memoria interna, explica el servicio técnico de ‘Movistar’; por lo tanto, para eliminar esto deberá ir a ‘Ajustes’ o ‘Configuración’ > ‘Almacenamiento’ > ‘Datos almacenados en caché' y cliquear en ‘Eliminar’.

Si tras todos estos pasos o técnicas aún continúa presentando el inconveniente del almacenamiento, podrá “insertar una tarjeta micro SD para aumentar la memoria”, dándole espacio de 256 GB, 512 GB y hasta 1 TB, de acuerdo con lo informado por Movistar.