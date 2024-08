“No es potestad de presidente de Corte cambiar al ponente de un expediente”: Jaime Arrubla

En diálogo con La W, el exmagistrado Jaime Arrubla, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, explicó cómo funciona el reparto judicial en este alto tribunal a propósito de los cuestionamientos contra el presidente de la Sala de Instrucción, Misael Rodríguez, por su decisión de quitarle al magistrado Héctor Alarcón el expediente contra el representante Wadith Manzur por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Esto, según Rodríguez, por la filtración que llegó a la unidad investigativa de Noticias Caracol, cuando hizo pública la declaración de Olmedo López, exdirector de la UNGRD.

Al respecto, el exmagistrado Arrubla aseguró que el reparto judicial siempre se hace según como vayan llegando los casos al alto tribunal: “Los repartos en la Corte Suprema de Justicia y en cualquier tribunal del país son por estricto orden de llegada al magistrado o juez que le corresponda conforme al turno”.

Además, precisó que los repartos en el alto tribunal antes se hacían manualmente, pero hoy en día operan electrónicamente.

“(El reparto) no se puede influir, ni el presidente puede coger un proceso para sí mismo, pues él no tiene la potestad para decidir a quién le corresponde un proceso. Es más, si le corresponde a alguien que se tiene que declarar impedido, se le reparte y se declarará impedido. Conforme al reglamento, ya se verá cuál es el paso por seguir”, explicó Arrubla.

Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, una filtración grave no es motivo suficiente para cambiar al ponente de una investigación: “Si un magistrado incurre en una causal de apartamiento, hay que hacer un trámite, pero no está en las potestades del presidente de la Sala ni de la Corte ordenar que pase un expediente de un magistrado a otro. Eso no está en sus competencias”. En ese sentido, Arrubla también señaló que las presuntas irregularidades deben ser investigadas.

Para el exmagistrado Arrubla, si se le sustrae de la competencia a un magistrado, puede haber un vicio “porque el que obtiene la competencia, la obtiene ilegítimamente, entonces no está habilitado para tenerla y eso puede incurrir en un vicio de nulidad de la actuación”.

Cabe recordar que, en su cuenta de X (antes Twitter), el periodista Julio Sánchez Cristo, director de La W, cuestionó al magistrado Rodríguez por la preocupación que existe en torno a su decisión sobre el expediente Manzur, la cual habría sido adoptada sin que mediara un impedimento o una recusación.

“¿Es verdad que algunos de sus colegas se preguntan por qué no se ha hecho lo mismo en otros casos en los que ha habido filtraciones? ¿Es verdad que en los pasillos de la Corte preguntan por qué usted decidió asumir ese proceso sin que hubiera habido un reparto aleatorio? ¿Es verdad que todas estas preguntas están consignadas en un oficio que llegó a su despacho?”, cuestionó Sánchez Cristo en la red social.

Escuche la entrevista completa a Jaime Arrubla, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, en La W:

