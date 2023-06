Exniñera de Laura Sarabia fue instigada: Jaime Arrubla, exmagistrado de la Corte Suprema

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla, habló en los micrófonos de La W sobre la crisis Nacional por cuenta del caso de la exjefa de gabinete Laura Sarabia y los audios que salpican al exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.

“Esto ha sido una entrega por capítulos y todos los colombianos estamos estupefactos, cada vez vemos algo más soez en unos lenguajes totalmente inaceptables, para personas que han sido embajadores, senadores, que han tenido la responsabilidad de manejar los asuntos públicos, uno queda totalmente desconcertado cuando oye esas grabaciones en un lenguaje totalmente improcedente”, enfatizó Arrubla.

El exmagistrado del alto tribunal también hizo referencia que estos hechos eran inaceptables: “En la primera entrega lo que vimos es que esta señora niñera de los hijos de la jefe de gabinete, pues prácticamente la habían llevado contra su voluntad a someterse al polígrafo en el edificio Galán, al frente de Palacio de Nariño, es decir, sin que mediara orden judicial, ni Fiscalía alguna, eso fue algo que se hizo por el poder y eso no se puede aceptar en Colombia bajo ningún punto de vista”.

Y sobre los posibles delitos: “Ahí ve uno de todo, constreñimiento de comunicaciones, constreñimiento legal, interceptación de comunicaciones indebida, obviamente eso lo tendrá que investigar la Fiscalía, después nos sorprenden con una arremetida por el sentido contrario, ya resultó vinculado el exembajador en Venezuela, y ya arrancó que la empleada también iba a Venezuela en un charter y después el embajador insistiendo que es el mismo chárter de la campaña, entonces dice uno: y quién lo patrocina, y sin embargo va y viene y se monta en él, es decir son cosas inauditas”, precisó Arrubla.

Sobre el uso del polígrafo el exmagistrado respondió acerca de las declaraciones de Gustavo Petro y su uso, respaldándose en una sentencia de la Corte Constitucional. Ahora, teniendo que en cuenta que la sentencia C-174 de 2021 dice que el uso del polígrafo es legítimo para el ascenso de funcionarios públicos, e ilegítimo en materia judicial, responde Arrubla en qué panorama nos deja las cabras del presidente:

“Eso es totalmente ilegal, aquí nadie puede investigar delitos criminales diferente a la Fiscalía, y en el marco de unas investigaciones que tengan todas las garantías del debido proceso, y el juez puede después ordenar más práctica de pruebas si las considera pertinente para llegar a la verdad, incluso podría en esas circunstancias utilizar pruebas de esa naturaleza, pero así como se utilizan únicamente porque los jefes de seguridad le dio por decir que había ese instrumento y que se sometiera a la niñera al polígrafo, eso sería totalmente ilícito, es más constituirá a delitos contra la libertad de esa persona”, dijo Arrubla.

Polígrafo y seguridad Nacional

“Ella dijo que la habían llevado presionada, porque la amenazaron en que iban a investigar a su familia, entonces, tan libre de ir a someterse, no fue ella, es más utilizó la palabra: me sentí secuestrada, y fuera de eso la atosigaban con una serie de preguntas, diciendo que si el polígrafo no daba razón de eso, pues no les sería suficiente, ella fue instigada, y de otro lado la utilización es la más indebida, puede que eso lo puedan utilizar según protocolos para empleos, pero para esto que se nos narró a los colombianos, sería una utilización totalmente indebida y no estaba en el marco de una investigación de la Fiscalía, es totalmente ilegal lo que hicieron con ella”, enfatizó el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Escuche la entrevista completa: