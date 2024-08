Fernando Calderón España, locutor colombiano, denunció que suplantaron su identidad

Fernando Calderón España, reconocido locutor colombiano con paso en medios como Todelar, Caracol radio, Radio Melodía, denunció este 5 de agosto por medio de su cuenta de Facebook que estaban suplantando su identidad para pedir dinero a través del hackeo de su WhatsApp.

“Urgente, urgente. Mi número de WhatsApp fue hackeado y están pidiendo dinero a mi nombre. Lo clonaron y están solicitando dinero con otro teléfono”, escribió Calderón España en su cuenta de Facebook.

En ese sentido, La W, con Julio Sánchez Cristo, se contactó con el mismo Fernando Calderón España, quien explicó la solución.

“Es bastante molesto y sobre todo cuando los canales a los que uno acude se cierran”, dijo.

Lo anterior, porque, según explicó, comunicarse con TIGO, “porque el número era de ese operador, fue dispendioso, fue lento, fue un proceso largo. Con WhatsApp no me pude comunicar nunca para decir que me habían clonado la aplicación porque uno queda bloqueado, me tocó acudir a otras aplicaciones. Los titulares (CM&) me tocó enviarlos por mail, por ejemplo”, contó.

Explicó, además, que lo “llamaron muchísimos amigos para decirme que les estaban pidiendo plata, que si yo necesitaba, yo pensaba que si yo necesitara, pues acudo a un banco y segundo, está mi familia, mis hermanos y mis amigos próximos, los llamo y les digo. Casi nunca hago gestiones de tipo económico o contables por WhatsApp”.

Así, en materia judicial, explicó que acudió a la Fiscalía, pero “dijeron que no era un delito informático, llamé al 122 de la Fiscalía y tampoco, fue imposible, le ponen a uno una máquina que dura una eternidad dando instrucciones”.

“Me tocó suspender el número y que me dieran uno nuevo, ya me lo activaron y estoy en el proceso de meterme otra vez a WhatsApp, pero es feo, uno se preocupa, siente que la seguridad personal, la del entorno próximo está vulnerada, eso causa miedo, temor y yo que soy muy nervioso”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: