La vida me cambió por completo: Tatiana Ángulo, nueva reina del Carnaval de Barranquilla

La organización Carnaval S.A anunció la designación de Tatiana Ángulo Fernández De Castro como la nueva reina de este reconocido evento que forma parte de las grandes tradiciones no solo de Barranquilla, sino de Colombia.

Fernández De Castro habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, para explicar las sensaciones que le dejó la noticia y lo que espera de este nombramiento.

La ahora reina del carnaval habló sobre su familia, que tradicionalmente ha estado ligada al evento. Su abuela Lucía Ruiz fue reina del Carnaval del 1955, su tía Maribel Férnandez, del Carnaval 1987 y su prima Cristina Felfle del Carnaval 2015.

“En mi familia desde que yo nací hemos vivido el carnaval. He pasado toda mi vida escuchando sus historias. Ahora tengo yo la oportunidad, el reto y el honor de poder ser la reina del Carnaval de Barranquilla 2025. Representar a todo nuestro carnaval y nuestra fiesta más grande”, dijo.

Añadió que “vivirlo en mi propia sangre la verdad es un orgullo, lo que yo estoy sintiendo hoy mismo, y el corazón lo tengo a mil”.

“Si algo es cierto es que hoy la vida me ha cambiado por completo y la incertidumbre la tengo disparada”, dijo.

Esa incertidumbre porque Fernández no solo se dedica a este mundo, pues también es arquitecta de la Javeriana de Bogotá. “Mis planes hasta hoy siempre han sido arquitectura. No sé lo que pueda pasar, pero en caso tal, me encanta el diseño de Interior. Me encanta también el urbanismo. Siento que una puede ayudar y cambiar muchísimas vidas cuando está en el urbanismo, entonces todavía tengo mis indecisiones, pero al momento carnaval al 100%”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación: