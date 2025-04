¿Cómo funciona el huso horario en el mundo? Países con diferencias horarias de 30 y 45 minutos

Debido a la inmensa extensión del planeta Tierra, las diferencias horarias de un lugar a otro varían con hasta 21 horas de diferencia, como también, existen lugares donde la diferencia es de una hora.

Sin embargo, a pesar de que normalmente las zonas horarias se dividen en horas exactas, tomando como punto de referencia el meridiano en Greenwich, Inglaterra, existen lugares donde el huso horario es diferente con apenas media hora de diferencia, o en otros casos, en 45 minutos.

De esta manera, hay zonas en las que si en el Tiempo Universal Coordinado (UTC) son las 00:00, hay lugares en las que la diferencia es de +3 y media, es decir, las 03:30.

¿Qué países o lugares tienen una diferencia de 30 minutos?

India: UTC+5:30

Irán: UTC+3:30

Afganistán: UTC+4:30

Myanmar: UTC+6:30

Sri Lanka: UTC+5:30

Isla de Terranova (Canadá): UTC- 3:30

En otros países, como es el caso de Nepal, su huso horario es de UTC +5 y 45 minutos, caso similar a las Islas Chatham en Nueva Zelanda, que tienen una diferencia de UTC+12:45.

El huso horario en la región de Eucla en Australia, a pesar de no ser reconocido a nivel nacional, tiene una diferencia de UTC+8:45.

¿Cuál es el país con más zonas horarias?

Al referirse a esto, es casi imposible no pensar como primera opción en Rusia, el país más extenso del mundo. Sin embargo, este no es el que más zonas horarias tiene, aunque es el segundo con 11, según la información del portal especializado Time and Date.

El país que más husos horarios tiene es la Francia Metropolitana, la cual no solo abarca el territorio francés en el este de Europa, sino que también comprende a las islas que dominan en el océano atlántico, en el canal de la Mancha y el Mediterráneo, conocidos como territorios de ultramar, llevándose el primer puesto con 12 zonas horarias.

La mayor parte de estas islas pertenecen a Francia desde la época de las colonias.

Islas francesas en el Pacífico: Polinesia Francesa y Nueva Caledonia

Islas francesas en el Atlántico: San Pedro y Miquelón, San Martín y Guadalupe.

Islas francesas en el océano Índico: Reunión y Mayotte.

En América del Sur también tienen la Guayana Francesa.

En la Antártida también tienen un territorio.

Otro de los países que más zonas horarias tiene es Estados Unidos con 11, debido a su gran extensión de territorio.

¿Qué países tienen más de dos zonas horarias?

Sacando a las tres naciones anteriormente mencionadas, las cuales componen el top 3, hay países con varios husos horarios:

Reino Unido y Australia : 9 zonas horarias

: 9 zonas horarias Canadá : 6 zonas horarias.

: 6 zonas horarias. Dinamarca : 5 zonas horarias.

: 5 zonas horarias. Brasil y México : 4 zonas horarias.

: 4 zonas horarias. Nueva Zelanda, Indonesia y Kiribati: 3 zonas horarias.

¿Qué pasa con China y su huso horario?

A pesar de que China es el ‘gigante asiático’ y el tercer país más grande del mundo, pues la extensión de su territorio es similar a la de Estados Unidos, solo cuentan con un huso horario: CST.

Esto, debido a una decisión política por parte del Gobierno chino. Por lo tanto, en algunas zonas del país no amanece sino hasta las 10:00 de la mañana.

