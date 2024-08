Canciller reconoció la existencia de borrador de propuesta para paz política en Venezuela

En medio de su visita a Riohacha, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, se pronunció sobre el borrador de una propuesta que tuvo el presidente Gustavo Petro en sus manos para garantizar un pacto democrático en Venezuela de cara a los resultados de las elecciones presidenciales en el vecino país. El alto funcionario reconoció que el documento sí existió pese a que muchas veces se negó la existencia de este.

“Era una sugerencia y unas recomendaciones que partían del lado colombiano que trabajó muy duramente el embajador Rengifo y que trabajamos en Cancillería y que obviamente revisó el presidente. No alcanzamos a discutirlo porque empezó el periodo electoral en Venezuela y no tuvimos el espacio suficiente, pero sí lo dimos a conocer y obviamente no quisimos hacerlo público por lo delicados que son estos diálogos diplomáticos”, agregó.

Según el alto funcionario, se quería aportar a la construcción de un proceso donde la paz política.

“Apuntaba a que se hiciese un acuerdo político entre el Gobierno, lo que algunos llaman el oficialismo, con las distintas oposiciones y era un acuerdo más orientado a garantías electorales, para esa convivencia pacífica, para la paz política en medio de las dinámicas de cualquier democracia”, puntualizó.