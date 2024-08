Corte buscó rescatar la confianza de la justicia: abogado Jaime Cuéllar sobre caso Manzur

El abogado y profesor Jaime Bernal Cuéllar pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre cómo funciona el reparto judicial en la Corte Suprema de Justicia a propósito de los cuestionamientos contra el presidente de la Sala de Instrucción, Misael Rodríguez, por su decisión de quitarle al magistrado Héctor Alarcón el expediente contra el representante Wadith Manzur por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según explicó el abogado, “las declaraciones han generado muchas veces alteraciones en los procesos, muchas veces se ha abusado en cualquier situación para recusar a los funcionarios. Cuando hay una filtración se deben cumplir unos requisitos en cuando a su valoración, que esa filtración pueda obstruir el trámite del proceso”.

Añadiendo que “no creo que se pueda llegar al extremo de considerar una irregularidad de trascendencia, si es que la hay, cuando el fin que persiguió el presidente de la Corte y los magistrados fue buscar recobrar la confianza de la justicia, buscar la transparencia en las investigaciones de ciertos casos. En consecuencia, me parece que fue una consideración, que, si bien no se siguió estrictamente, sí buscó una finalidad altruista en el sentido de que no se tengan dudas de cómo se administra la justicia”.

De igual manera, Cuéllar señaló que es importante mirar la gravedad de la filtración porque puede tratarse de una filtración inocua que no altere el trámite del proceso o puede tratarse de una filtración grave que perturbe la investigación o la imparcialidad del funcionario.

En esa misma línea, indicó que “hay que tener cuidado cuando la Fiscalía o las Cortes toman la decisión de separar un funcionario de la investigación porque en muchas ocasiones puede afectarse el trámite del proceso, procesos complejos en los que va a ser sustituido el funcionario, que va a exigir un esfuerzo de ese funcionario que toma la investigación, que va a prolongarse la investigación, o sea que el cambio de funcionario es incidir en una investigación y la sustitución del funcionario se hace de manera irregular, que no es este caso”.

Por último, destacó que “la Corte buscó proteger la trasparencia y que se rescate la confianza de la justicia”.

Escuche la entrevista completa a continuación: