MinJusticia calificó como un hecho de “mayor gravedad” el atentado planeado contra Petro

Cúcuta

En Cúcuta la ministra de Justicia Ángela María Buitrago participa en el XX Congreso de Derecho Procesal en la Universidad Francisco de Paula Santander. Ahí se refirió a las recapturas de los ex congresistas Bernardo Miguel el Ñoño Elías y Musa Besaile, señalados por el caso de Fonade, así como del atentado que se tenía planeado contra el presidente Gustavo Petro.

Frente a las capturas de los ex congresistas aseguró que es consecuencia de una investigación que lleva mucho tiempo. “Es la confirmación de la necesidad que se hagan efectivas las decisiones de los jueces”.

Más información Crisis en hospital universitario Erasmo Meoz de Cúcuta podría generar despidos masivos

Dijo además que era muy importante mirar que “cuando se utiliza el patrimonio del estado se genera una perdida económica que debería haber favorecido a la sociedad, es un delito muy grave y sobre esos supuestos, pues es consecuencia de una sentencia ejecutoriada de los jueces”.

Indicó además que hay que esperar las investigaciones para determinar quienes más están involucrados en esas pérdidas de dineros del patrimonio público.

Recordemos que el caso de Fonade tiene varios años de investigaciones por los intereses indebidos en la contratación de esta entidad que funcionó durante el gobierno Juan Manuel Santos.

Más información En Cúcuta se lleva a cabo reunión extraordinaria de la mesa de diálogos de paz con el EMC

Por otro lado, la jefe de esta cartera calificó como un hecho de “mayor gravedad” el atentado que se estaría planeando contra el presidente de la República, Gustavo Petro.

“Yo creo que es de la mayor gravedad. Oí al ministro de Defensa afirmando las razones por las cuales se han detectando en varias ocasiones y no solo en una; y sobre esos supuestos, el tema es de la mayor gravedad, según mi criterio, porque yo creo que no solamente atentar contra la máxima autoridad del país y la significación de una elección democrática, como lo fue en este caso, sino lo que conlleva el tratar de hacer eso, me parece que es un mensaje muy lamentable en Colombia”.

Según el gobierno nacional, esta habría sido la razón de la llegada tarde del presidente Petro al evento del 20 de julio.