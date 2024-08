“Nadie en EE.UU. quería que Richard Nixon se quedara en el cargo”: Elizabeth Holtzman

Elizabeth Holtzman, excongresista y miembro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, habló en los micrófonos de La W sobre la renuncia de Richard Nixon, la cual se dio un 9 de agosto de 1974, en medio del escándalo de Watergate, que marcó un hito en la historia política de Estados Unidos al convertirse en el primer presidente en dimitir del cargo.

De acuerdo con Holtzman, “en el Congreso, unas semanas antes de la renuncia se estaba discutiendo en el Comité de Justicia de Estados Unidos tres artículos de ‘impeachment’ contra Richard Nixon, era una investigación bipartidista que tenía una aprobación máxima en los Estados Unidos, después, la Corte Suprema le pidió a Nixon que liberara unas grabaciones que revelaban que Nixon dirigió en encubrimiento de Watergate desde el comienzo”.

Asimismo, indicó que Nixon tuvo que renunciar para evitar la vergüenza de ser sacado de la Presidencia.

“En el Congreso solo había 5 o 6 votos a favor de Richard Nixon y en el Senado no había más de 3 personas que estaban a favor de él, así que estaba forzado a irse porque lo iban a sacar del cargo. Los hechos no se pueden refutar, las grabaciones son bastantes claras y no se pueden esconder, 50 años de historia no se pueden borrar, son grabaciones históricas”, dijo.

En esa misma línea, destacó que “nadie en Estados Unidos quería que Nixon se quedara en el cargo”.

