Países latinoamericanos suscriben acuerdo para desarrollo de IA

Desde Cartagena, 16 países de América Latina y del Caribe firmaron el acuerdo para la gobernanza y la construcción de un ecosistema de inteligencia artificial (IA), que permitan el desarrollo y despliegue de esta importante herramienta digital.

El ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Mauricio Lizcano, destacó que este acuerdo se logró en el marco de la Cumbre Ministerial Latinoamericana y del Caribe por la Inteligencia Artificial, donde el país se consolido como líder regional de IA.

“Vamos a seguir trabajando como una región unida; vamos a llevar una posición, una voz, unificada para lo que será la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas en el mes de septiembre, en New York, en la cual trabajaremos en el desarrollo de los ecosistemas y el despliegue de la inteligencia artificial en América Latina”, expresó el ministro.

Explicó, “América Latina se consolidó como un bloque, una sola voz, frente al tema de la inteligencia artificial. Dejaremos de ser una colonia digital, donde Estados Unidos y Europa determinan las prácticas de la inteligencia artificial; dejaremos de ser unos seguidores, a unos protagonistas de la inteligencia artificial”.

“Si hacemos bien la tarea como latinoamericanos, daremos el salto. Si dejamos que la inteligencia artificial la siga liderando Estados Unidos y Europa, seguiremos siendo una región subdesarrollada y ellos seguirán siendo la región desarrollada; tenemos que montarnos en la ola de la inteligencia artificial y no quedar por fuera, por los miedos o los riesgos que la inteligencia artificial pueda traer”, exteriorizó Lizcano.

Con este acuerdo, que firmaron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam e Uruguay, se fomentarán intercambios y colaboraciones que puedan darse en relación con la infraestructura, capacidad de cómputo, avances científicos y técnicas para el desarrollo e implementación sostenible de la IA.

Adicionalmente, se propenderá por un intercambio de conocimiento respecto a soluciones digitales; así como sobre aplicaciones y proyectos en materia de IA, a través de la colaboración entre personas expertas.

“Venezuela no firmó porque ellos no están de acuerdo con los organismos multilaterales, ellos no ven con buenos ojos que la OEA haga parte de esta declaración por razones políticas, el resto de los países si vemos con buenos ojos que los organismos multilaterales juegan un papel; Trinidad y Tobago tampoco firmaron, porque no tuvo permiso de la Cancillería”, aseguró MinTic.

Para el ministro Lizcano es importante la educación, uso seguro de la inteligencia artificial, y la gobernanza en este despliegue tecnológico.

“Buscamos una inteligencia artificial alrededor del ser humano, que tenga respeto por los derechos; segundo, que tenga derecho por la privacidad de la personas; tercero, tiene que ser una inteligencia artificial inclusiva, es decir no excluyente, que entienda y reconozca la diversidad; una inteligencia artificial que sea para el bien”, concluyó.