Advierten embargos a cuentas del Instituto Departamental de Salud

Cúcuta

Arístides Hernández, presidente de Sintraser Salud Norte, está advirtiendo que, por negligencia en la operativa desde el Instituto Departamental de Salud, se ha presentado el embargo de varias cuentas, hecho que estaría afectando las finanzas de esta institución.

“En este momento las cuentas del Instituto Departamental de Salud están embargadas, por no pagar, por no conciliar. Eso lo anunciamos nosotros hace 15 días que iba a pasar, que vendrían embargos y cuestiones judiciales, porque el señor con la plata (haciendo referencia al director del IDS) la tiene depositada en bancos y no hacen las conciliaciones” dijo Hernández. Argumentó que ante esto “los prestadores van y recurren a la justicia y por eso hoy están embargados”.

Puede leer: Se anuncia la construcción de un nuevo hospital para zona de frontera

El líder sindical detalló además que “el laboratorio departamental, que además es muy importante, está prácticamente cerrado, las neveras no sirven, los equipos no sirven, no hay insumos, no hay con qué trabajar”.

UCIS de Colombia sería el principal demandante por servicios prestados desde el año 2021 y que supera los cuatro mil setecientos millones de pesos.