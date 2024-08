Las impactantes historias de artistas que estuvieron en el Bogotá Gospel

Bogotá

Las personas que se dieron cita desde la 1:00 p.m. en el parque Simón Bolívar comentaron que tanto la organización como el espectáculo del evento fueron excelentes, a pesar del retraso inicial debido al PMU del evento. Los organizadores afirmaron que esta es la primera vez que ocurre algo similar y que no afectó la continuidad de la programación.

W Radio estuvo presente en el evento y tuvo la oportunidad de hablar con varios artistas, quienes compartieron sus historias de vida. Desde personas que habían sido pandilleras hasta aquellos que han dedicado toda su vida al servicio cristiano. Estas son algunas de sus historias:

La Reforma

@LAREFORMAMUSIC Ampliar

La banda La Reforma nació en Colombia tras una conversación entre Christian Lacouture, líder de la banda, y su esposa, quien le sugirió que volviera a la música. Anteriormente, Christian tenía una banda de punk. “Le decía que no sabía si la gente entendería lo que tenía en mente, pero nos arriesgamos con mis hermanos. Luego, un gran predicador nos mencionó, nos volvimos famosos, y al mes estábamos firmando con Sony Music”, comentó Lacouture.

Añadió: “Siempre supe que mi vida estaría dedicada a Dios (...), por supuesto que tuve mis desvíos. Cuando me di cuenta de que la música no solo servía para cantar, sino también para conquistar, me desvié, pero no fue por mucho tiempo y, al contrario, me sirvió para afianzar mi identidad en Cristo”.

Johnny Rez

@jrezmusic Ampliar

Comenzó la entrevista diciendo: “Soy un cubano con corazón colombiano”. Hace 14 años entregó su vida a Jesús después de “encontrarme en un lugar oscuro de drogas y arrestos. Pasé 6 meses en arresto domiciliario, y desde los 15 años comencé a consumir drogas, lo que me llevó a venderlas durante 5 años en diferentes niveles (...) Yo digo que debí haber muerto en ciertas ocasiones, pero Dios guardó mi vida y hoy es completamente de Él”.

Hace algunos años, Rez participó en “The Voice” en Estados Unidos y cuenta que fue el programa el que lo contactó para que participara. “Yo estaba haciendo micrófonos abiertos, cantando en iglesias, componiendo y subiendo videos en YouTube, cuando un día me llegó un correo y participé. Me fue muy bien”.

Creyente.7

@estebantarazona77 Ampliar

Un tumaqueño alto y alegre, que acaba de convertirse en papá y que desde 2009 se dedica a la música góspel. Cuenta que su forma de llegar a la iglesia fue bastante particular, ya que un “atrevido nos predicaba en el barrio hasta que un día dije: ‘vamos a ver qué es lo que es’ y hasta el sol de hoy”.

“Desde muy pequeño hice música y, por los videos de rap, comencé a fumar y a andar con armas, porque quería ser como los de los videos, hasta que me encontré con Jesús y todo cambió”, complementa el artista.

Dice tener muchos sueños, entre ellos “ser grande para dar de eso que solo Dios puede dar y darle una casa a mi mamá”.

Ada Betsabé

@adaBetsabe Ampliar

Desde República Dominicana llegó al Bogotá Gospel y comenta que el país la recibió con arepa, queso y café. Cuenta que es hija de pastores y que a los 16 años se alejó. Sufrió un abuso sexual por parte de una chica, lo que trajo confusión a su vida. Estando a punto de firmar un contrato musical millonario, comenzó a preguntarse para qué estaba en esta vida y si Dios era real.

“Cuando clamé, tuve respuestas y todo lo que mis papás me habían enseñado tuvo sentido (...). El proceso es valioso y el tiempo es nuestro amigo, porque es cuando nos formamos”, sentencia la cantante dominicana.

Sión Nación Santa

Sión Nación Santa. Foto: @estebantarazona77 Ampliar

Este grupo musical nació en los barrios populares de Barranquilla, Atlántico. Relatan de forma jocosa que sus vidas y su unión podrían fácilmente ser dignas de una serie de televisión. Dicen que son tres porque se basan en el versículo bíblico que dice que “cordón de tres dobleces no se rompe tan fácil”, y por eso Manu, León y CG hoy son, además de amigos, compañeros de tarima.

Lo particular de este grupo es que dos de ellos formaban parte de pandillas en Barranquilla y, no solo eso, sino que eran enemigos entre ellos. La vida da tantas vueltas que, con un abrazo en una iglesia, se perdonaron y hoy están llevando el evangelio tan alto como pueden.

Todos los artistas tienen algo en común: en medio de circunstancias adversas, tomaron la decisión de seguir a Jesús, y dicen que fue la mejor decisión de sus vidas. Se mostraron siempre contentos de participar en las entrevistas del podcast Ya No Son 12 y por ser parte del Bogotá Gospel. Además, los artistas internacionales afirmaron que quieren volver a Colombia, pues consideran que tanto las personas como el ambiente son propicios para hacer crecer su carrera musical.