ICFES 2024: Dónde presenta la prueba, qué debe llevar y TODO sobre examen Saber 11 y más

El pasado 2 de agosto la página del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, publicó la fecha y el lugar de citación para la presentación de la prueba Prueba Saber 11 para quienes se hayan inscrito a través de sus instituciones educativas entre el 15 de abril al 14 de junio del 2024 y estén habilitados para presentar el examen en las fechas asignadas para el calendario A de educación.

¿Cómo consultar la citación?

Para consultar la citación con lugar y hora en donde debe presentar el examen, usted deberá entrar a la página PRISMA del ICFES, puede entrar haciendo clic acá.

Para esta consulta, debe conocer su numero de registro o su numero de identificación, recuerde seleccionar la opción de ‘SABER 11 CAL A’ si este es su caso, pues de marcar otro que no corresponda con su inscripción no le será posible acceder a la información.

¿Cuál es la modalidad de esta prueba y qué se necesita?

La prueba se llevará a cabo de manera presencial en dos sesiones de 4 horas y media cada una, sin embargo, podrá salir antes si ya acabó con las preguntas y si así lo desea.

La primera sesión contará con 131 preguntas y la segunda con 147 preguntas en las materias de: matemáticas, lectura critica, sociales y ciudadanas, ciencias naturales, ingles y un cuestionario socioeconómico. Esta cantidad de preguntas y las asignaturas a evaluar pueden variar si usted es miembro de una población o grupo étnico y si usted es ciudadano con discapacidad.

¿Qué debellevar a la prueba Saber 11?

La página oficial del ICFES comenta que: “la prueba se realiza únicamente en la modalidad de lápiz y papel de manera presencial”, por esto es importante que usted vaya preparado a la prueba con:

Lápiz negro: se recomienda el número dos

se recomienda el número dos Tajalápiz

Borrador

Esfero para marcar los cuadernillo.

Adicionalmente, es recomendable el uso de tapabocas, lo puede llegar a solicitar el coordinador de la prueba, sobretodo si usted tiene síntomas de alguna enfermedad que se pueda transmitir.

No olvide su documento de identidad, pues de lo contrario no le será posible presentar el examen.

Al entrar al salón usted tiene permitido entrar agua en su propia botella o en botella de un solo uso, pero estas no pueden tener etiquetas, además, podrá entrar algunas comidas que pueden ser pasabocas o dulces.

¿Que no está permitido?

Para esta modalidad, es importante tener en cuenta que el uso de artefactos electrónicos esta totalmente prohibido y de no cumplir con esta normativa su prueba puede ser anulada. Esto no quiere decir que esta prohibido llevar algún articulo de tecnología, pero, de hacerlo, deberá dejarlo en la bolsa de seguridad que le proporciona el coordinador y no podrá usarlo hasta el fin de la prueba.

Esta lista de artículos incluye:

Celulares.

Computadores.

Relojes inteligentes.

Audífonos.

Tabletas digitales.

Para poder presentar la prueba, deberá llegar a tiempo, se recomienda llegar al menos 30 minutos antes de la hora de citación, sobretodo si el lugar en donde presentará su examen es desconocido para usted. Luego de iniciada la prueba, no será posible bajo ninguna situación que entre a presentar la prueba.