¿Qué es la andropausia? Síntomas, curiosidades y cómo afecta la ‘menopausia masculina’

El actor Juan Pablo Raba confesó recientemente que padece de andropausia, condición que podría relacionarse con la menopausia en las mujeres, viralizando esta etapa de la madurez en hombres, sin embargo, poco es lo que se sabe sobre esta.

El sexólogo Germán González pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre la andropausia, cómo afecta y si complica la fertilidad.

“La andropausia es un tema personal que va de cada uno, en los hombres llega a los 50 años. Un ejemplo claro de quienes padecen esta condición es darse de que tiene más tiempo ya vivido que el que te queda por vivir, y el tema ya no es lo que queda por hacer sino lo que no hizo y no cumplió (…) allí empiezan comportamientos irresponsables en su sexualidad, o entrenar en exceso, derrochar el dinero, todo es un tema de enfoque”, explicó el experto.

Es importante destacar que la andropausia no afecta a todos los hombres y no todos lo sienten de la misma forma.

Según González, el principal síntoma es la reducción en los niveles de testosterona, los cuales pueden generar:

Reducción del deseo y la actividad sexual .

. Disminución de las erecciones espontáneas o de la disfunción eréctil.

o de la disfunción eréctil. Molestias o hinchazón en las mamas.

Infertilidad .

. Pérdida de altura, fractura por traumatismo o baja densidad mineral ósea .

. Bochornos o sudores.

El experto también destacó que, a diferencia de las mujeres con menopausia, todos los hombres, sin importar si están en etapa de andropausia, siguen manteniendo sus capacidades fértiles, pueden producir un embarazo sin importar su edad y sin riesgos.

Finalmente, recomendó mantener un estilo de vida activo y saludable, agregando que todo es manejable con el correcto acompañamiento en salud.

Escuche la entrevista en Salud y Algo Más: