En cumplimiento de fallo, entregaron centro biométrico en La Guajira

En La Guajira se realizó la entrega del centro biomédico del deporte tras 20 años de que el departamento no contaba con la infraestructura para atender a sus deportistas.

En cumplimiento del fallo de la Corte que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), la Gobernación asegura que está apostándole a los deportistas del departamento, así lo señaló el gobernador Jairo Aguilar.

“Después de 20 años volvimos a tener un centro biomédico en el departamento, equipos con toda la capacidad para la cooperación de nuestros deportistas, un centro biomédico significa volver a participar en torneos nacionales donde se requiere que cada uno de los departamentos cuente con un equipo biomédico”, señaló la gobernación de La Guajira.

También indicó que era una deuda pendiente: “eso era algo que nos llenaba de vergüenza, era falta de cumplirle la palabra a nuestros deportistas, mucho talento se perdió en el departamento de La Guajira, por no tener un centro biomédico, y lógicamente muchos jugaban dopados por los medicamentos, no sabían qué tipo de lesión tenían, se perdieron muchos talentos jóvenes grandiosos, que debido a esas frustraciones sufrieron enfermedades graves, depresión o buscaron refugio en el alcohol, era algo que no nos podíamos permitir”, señaló Aguilar.

Coliseo Guajiro Romeo

El gobernador explicó que se contará con la infraestructura necesaria y el equipo profesional idóneo para atender los requerimientos del centro biomédico.

