No lo aplicaremos por el momento: Fuerzas Militares en el Chocó no utilizarán bombardeos

En diálogo con La W, el general Wilson Martínez, comandante de la Fuerza de Tarea Titán, en el departamento del Chocó, se refirió a la situación de orden público en esa zona del país, por cuenta del paro armado de la guerrilla del ELN, que fue levantado en las últimas horas.

Además, señaló que no se han contemplado bombardeos.

Por eso, el general Martínez fue enfático en decir que: “hay directrices, del Ministerio de Defensa, en este caso no sé ha aplicado y no lo vamos a aplicar por el momento (…) siempre tenemos esa estrategia como parte de la capacidad, pero no tenemos esa autorización todavía para el departamento del Chocó”.

“En el tema de las minas, no solo afecta a los ciudadanos, sino a los militares, un soldado resultó herido por una mina, esa herida se presentó en Novita en medio de este mal llamado paro armado del ELN, durante el 2024 hemos destruido más de 80 minas antipersona, 37 artefactos explosivos y hemos incautado más de 27 kilogramos de explosivos, estamos trabajando de forma permanente y continúa”.

Según las Fuerzas Militares, la ofensiva también está en contra del Clan del Golfo en el Chocó, ya que se han sostenido más de 19 operaciones ofensivas, cinco muertos en medio de los combates y más de 50 capturas y 49 sometimientos a la justicia, además de la incautación de cerca de 10 mil municiones y más de 118 armas de corto y largo alcance.

