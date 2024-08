Iván Name reapareció en el Congreso y dijo que demostrará su inocencia por caso UNGRD

El expresidente del Senado, Iván Name, aseguró este 20 de agosto que ahora podrá defenderse plenamente ante la Corte Suprema de Justicia tras el fin de su periodo como jefe del poder legislativo. Así lo señaló ante el pleno del Congreso, tras haber regresado luego de una incapacidad médica.

Recordemos que Name ha sido señalado de presuntamente recibir coimas por $3.000 millones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a cambio de agilizar las reformas del Gobierno durante su presidencia en el Senado. Y ya avanza una indagación en su contra en la alta corte.

Name estuvo incapacitado durante los últimos 17 días y regresó al Congreso este martes. Ante el pleno del Senado, expresó: “cuando estuve en la presidencia del Congreso, no podía asumir mi defensa porque comprometí al Parlamento y lesionaba la majestad de mi juez, la Corte Suprema de Justicia”.

El senador también aseguró que, ahora que ya no representa al poder legislativo, podrá enfrentar los señalamientos. Y agregó que va a “destruir todas las falacias y demostrar la inocencia”, afirmó.

También dijo que todo se trataría de un “espectáculo mediático, configurado por una banda de delincuentes conocidos, porque habían estado ya condenados y extraditados algunos de ellos”.

En todo caso, reiteró su disposición a enfrentar el juicio ante su máximo juez, que es la Corte Suprema de Justicia. “No me iré de su jurisdicción, no renunciaré a mi condición de senador y afrontaré las consecuencias que puedan darse al demostrar nuestra transparencia porque no he manchado al Congreso, ni a ustedes mis compañeros”, concluyó.