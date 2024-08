Multas de tránsito más comunes en carros particulares: Estos son los precios

Para muchos, conducir es algo divertido y hasta terapéutico, sin embargo, al momento de hacerlo, no todos son conscientes de evitar cometer infracciones que los llevan a hacerse responsables de multas económicas muy altas, o incluso, tener líos con la licencia de conducción o la inmovilización del vehículo.

Si bien los conductores deben conocer el Código de Tránsito de la Policía, Ley 769 de 2002, hay quienes a la hora de transitar por las diferentes vías del país lo olvidan o esperan no ser sorprendidos por un agente de tránsito.

No obstante, en la actualidad, existen múltiples formas de conocer si una persona incumple dicha normativa o no, como las cámaras fotomultas, las cuales están repartidas a lo largo y ancho de Bogotá, así como en los semáforos o zonas en las que no se puede parquear.

Algunas de las multas más comunes, en lo corrido del 2024, son conducir sin la licencia de conducción, conducir con la licencia de conducción vencida, parquear en sitios no permitidos, no portar el SOAT o no realizar la revisión técnico mecánica.

Tipos de sanciones de tránsito en Colombia

Según el Ministerio de Transporte y el Código Nacional de Tránsito, estas son las distintas sanciones a las que están expuestos los conductores que incumplan alguna de las normas de tránsito.

Amonestación.

Multa.

Suspensión de la licencia de conducción.

Suspensión o cancelación del permiso o registro.

Inmovilización del vehículo.

Retención preventiva del vehículo.

Cancelación definitiva de la licencia de conducción.

Es de destacar que “las sanciones señaladas se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción, independientemente de las sanciones ambientales a que haya lugar por violación de cualquiera de las regulaciones, prohibiciones y restricciones sobre emisiones contaminantes y generación de ruido por fuentes móviles”.

¿Cuáles son las multas de tránsito más comunes en Colombia?

Conducir sin la licencia de conducción: El conducir sin el documento público de carácter personal e intransferible expedido por autoridades competentes que autoriza a una persona para la conducción de vehículos, le dará una multa de 8 SMLDV, que para 2024 corresponde a $347.000.

Conducir con la licencia de conducción vencida: Implica una infracción B02 del artículo 113, que lleva una multa de 347.000 pesos y a la inmovilización del vehículo si no llega alguien con el documento en regla antes de 40 minutos para recoger su vehículo.

si no llega alguien con el documento en regla antes de 40 minutos para recoger su vehículo. Parquear en sitios no permitidos: Si es visto por algún agente de tránsito en un lugar mal parqueado, el valor de esta infracción en 2024 es de $650.000.

Conducir a velocidad superiores a las establecidas: El valor por conducir a exceso de velocidad, sanción que se categoriza como multa tipo C es de $650.000.

es de $650.000. No portar el SOAT: Si un agente de tránsito lo sorprende conduciendo sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, podrá imponerle una multa equivalente a los 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, 1′300.000 pesos.

No realizar la revisión técnico mecánica: Si no cumple con la revisión tecnomecánica, la multa por la que deberá responder es de 15 SMDLV, es decir $650.000 para el 2024.

para el 2024. Usar el celular o dispositivos electrónicos al conducir: Según los salarios de 2024, la multa por la infracción C38 equivale a 650.000 pesos por manejar hablando o escribiendo mensajes por teléfono.

por manejar hablando o escribiendo mensajes por teléfono. Conducir en estado de embriaguez: La Ley 1696 de 2013, que modifica la Ley 769 de 2002, y la Ley 1383 de 2010, establece las sanciones por conducir en estado de embriaguez. La multa hace parte de una infracción tipo D, es decir $1′300.000. No obstante, esto depende de los niveles de embriaguez con el que sea identificado. Hay casos en los que será inmovilizado el vehículo o le podrán cancelar la licencia de conducción.

Costos de las infracciones de tránsito en 2024

- Infracción tipo A: $173.733

- Infracción tipo B: $346.667

- Infracción tipo C: $650.000

- Infracción tipo D: $1.300.000

- Infracción tipo E: $1.950.000