No nos quedaremos sin expedición de pasaportes: canciller Luis Gilberto Murillo

El canciller Luis Gilberto Murillo anunció que la próxima semana se decidirá quién será el encargado de expedir los pasaportes luego del 02 de octubre y enfatizó en que el país no se quedará sin expedición de pasaportes.

“No hay ningún riesgo de que no se continué con la expedición de pasaportes, vamos en esas mesas de trabajo a garantizar cada detalle, que no se vaya a presentar ninguna contingencia”, dijo Murillo.

El pronunciamiento fue hecho luego de una reunión con la procuradora, Margarita Cabello y el contralor, Carlos Hernán Rodríguez, donde llegaron a un acuerdo por la expedición de pasaportes: “vamos a tener un acompañamiento con la Procuraduría y la Contraloría y vamos a realizar unas mesas de trabajo”, señaló el canciller.

Finalmente, Luis Gilberto Murillo señaló que la próxima semana se anunciará quién será el encargo de continuar con la expedición.

“Queremos que no se genere pánico frente a la expedición de los pasaportes que se ha dado, no ha habido ninguna afectación, pero muchas personas han ido a solicitar su pasaporte porque creen que se afectará el servicio”, resaltó Murillo.