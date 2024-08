¿Qué tan beneficiosas son las siestas? Este es el tiempo ideal de descanso

A partir de un reciente estudio, el neurólogo Leonardo Bello comentó en Salud y Algo Más que así como sucede con los computadores, el cerebro tiene la capacidad de “reiniciarse” cuando se duerme.

El médico rescató la importancia de la capacidad del sueño para reparar mientras se descansa. Este proceso ocurre en el cuerpo, pero también el cerebro.

¿Cómo se ‘reinicia’ el cerebro al dormir?

Es cierto que la alerta se pierde y algunas vías sensoriales del cerebro disminuyen, pero sigue activo, es por eso que se sueña y se tienen ideas.

Esto es posible gracias a la estructura del hipocampo, que es “la memoria RAM” en los computadores, según el experto.

El hipocampo permite diferentes procesos en el cerebro. Por un lado, trabaja para almacenar lo que considera importante, guardando la memoria antigua y permitiendo que esta sea traída a el recuerdo. Para hacer esto posible, esta estructura trabaja en la noche revisando la utilidad de los recuerdos y decide qué información le es posible borrar, así como en la memora RAM, libera el espacio permitiendo que la fluidez del cerebro sea más eficiente.

En ocasiones, cuando se está aprendiendo a tocar un instrumento, un idioma, un deporte o cuando se pasa por eventos traumáticos o acontecimientos del día a día, estos deberán ser recordados con frecuencia si no se quiere una perdida del conocimiento o del recuerdo, pues, usualmente, se pueden llegar a olvidar en aproximadamente 2 semanas.

¿Las siestas son favorables?

Las siestas ayudan a descansar, siempre y cuando no excedan el tiempo indicado. El ciclo del sueño se divide en cuatro etapas, en las siestas, es importante que no permita que su ciclo supere la segunda etapa, esto puede pasar entre los 30 y 45 minutos, pues después de 45 minutos usted entra en un sueño profundo, la llamada fase REM.

Si usted hace siestas en las que podría llegar a la fase REM, llegaría a tener un efecto adverso al de descanso y se llegaría a levantar cansado y desorientado, pues en esta fase sus músculos llegan a un punto en donde pierden la capacidad movimiento por lo que su cuerpo no se encontrará en las condiciones optimas y su cerebro va a procesar la información de manera lenta y agotada.

Se recomiendan siestas de 15 a 20 minutos, en donde llegue a un estado de relajación sin completar el ciclo de sueño completo y tenga una experiencia de siesta reparadora y útil.

¿Se aprende cuando se duerme?

Esto es un mito, no es posible aprender idiomas, perder peso, o modificar algo del cuerpo mientras se duerme, pues aunque el cerebro trabaja, las vías sensoriales dejan de funcionar, por lo tanto no perciben un estimulo y no se almacena esta información.

Recomendaciones para el descanso

Es importante que el cerebro este preparado para dormir, para esto se recomienda no sobre-estimular al cerebro, no realizar actividad física que pueda alterar a su cuerpo, no exponerse a emociones importantes o de mucho estrés, cuidar y disminuir la luz que percibe antes de dormir, incluidos dispositivos electrónicos, se recomienda comer al menos 2 horas antes de acostarse a dormir y dormir no más de 10 horas y no menos de 6 horas.

Además de esto, el neurólogo, sugiere cuidar la higiene del sueño para evitar problemas de insomnio, un problema que padecen muchas personas en la edad adulta, si usted considera que tiene una higiene del sueño adecuada, pero tiene problemas de insomnio, es importante revisar la raíz del inconveniente, y encontrar las causas para así llegar una solución,

El medico Bello sugiere crear un protocolo de sueño, establecer una rutina y seguirla continuamente, para acostumbrar a su cuerpo a tener un buen descanso.

¿Qué trae este descubrimiento?

De acá pueden salir muchos estudios que podrían solucionar algunas enfermedades, pues hay enfermedades relacionadas directamente con el sueño, como la ansiedad, el alzhéimer, la epilepsia, entre otras más que se pueden combatir si se cuida el descanso de los pacientes.