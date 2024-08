“En Venezuela no hay estado de derecho, no hay igualdad ante la ley”: Blas Jesús Imbroda

Blas Jesús Imbroda Ortiz, expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional e impulsor del proceso contra Maduro en la CPI, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la situación en Venezuela tras los resultados electorales.

En primer lugar, se refirió a la denuncia que presentaron juristas internacionales contra el presidente Nicolás Maduro ante la CPI por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

“Yo creo en la justicia penal internacional, creo en la Corte Penal Internacional y creo que es muy importante que la voz de la justicia internacional le diga al mundo que no van a quedar impunes los gravísimos crímenes que afectan a toda la comunidad internacional, como en el caso de Maduro son los crímenes de lesa humanidad”, dijo.

Explicando que las personas que tienen una orden de captura internacional, “no podrán pisar ninguno de los 124 estados parte que son miembros de la Corte Penal Internacional, si pisan cualquiera de estos estados hay una orden de detención internacional y es de obligatorio cumplimiento. Además, tendrán el estigma de criminales.”

En esa misma línea señaló que en Venezuela están frente a “crímenes continuados, es decir, crímenes que se han producido y que se van a seguir produciendo porque son parte de la política de Estado, una política de terror para someter a la sociedad, permanecer en el poder y mantener la dictadura”.

De igual manera, Imbroda Ortiz indicó que “en Venezuela no hay estado de derecho, no hay jueces independientes, no hay igualdad ante la ley y hay impunidad en el poder ante los tribunales”.

Por último, aseguró que Corte Penal Internacional debe mantenerse al margen y de forma independiente en este caso de Nicolás Maduro.

Escuche la entrevista completa a continuación: