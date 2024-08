Metió la mano en la cobija y me tocó: cadete denuncia abuso sexual en escuela militar

W Radio conoció la denuncia por parte de un padre de familia que asegura que su hija, una alumna que era cadete de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova del Ejército Nacional, fue víctima de presunto acoso y abuso sexual por parte de sus superiores. Así quedó registrado en el documento al que tuvo acceso este medio en donde se denuncia a un capitán y a una teniente.

Por eso, se decidió solicitar poder preferente a la Procuraduría General de la Nación a fin de que se investiguen los hechos. “Esto en el entendido de las pocas garantías que ofrece la institución”, dijo el padre de la presunta víctima.

El papá de la cadete Paola Cárcamo relató a W Radio que su hija tuvo que pedir la baja debido a los reiterados acosos y abusos.

“Fue víctima por parte de superiores, de oficiales como el capitán Calderón y la teniente María Escudero. El capitán, por ejemplo, en todo momento que la veía y estaba sola, se acercaba, la tocaba, le tocaba los senos, la abrazaba a pesar que ella lo paraba y le decía que no hiciera eso. Ese señor ya tiene antecedentes”, sostuvo.

“Debió guardar silencio a fin de que no se le hiciera más persecución por parte de los comandantes. El modus operandi es ejercer presión frente a las actividades académicas y del servicio, degradándola en todo momento frente a sus compañeros y superior para que pudiera y pidiera la baja. Si investigan bien, se darán cuenta que en este momento hay varias estudiantes que se han quejado por hechos similares al acoso ejercido hacia mi hija”, añadió.

Por eso, el padre de la víctima también señaló que “el comandante, el coronel Chaparro Danilo no hizo nada, mi hija presentó los informes. En el caso de la teniente Escudero, en todo momento la grababa y le tomaba fotos. Un día llegó a medianoche al alojamiento, metió la mano debajo de la cobija y le tocó los senos y las partes íntimas, cuando mi hija se despertó, le manifestó que estaba buscando un celular perdido. También se le informa al capitán Calderón, pero no hacía nada porque él también la acosaba”.

En una denuncia radicada el 16 de marzo de 2024, la cadete relató lo ocurrido.

“Me estaba tocando todo mi cuerpo. Me estaba medio despertando, me destapé la cara y vi que mi teniente Escudero dio unos pasos atrás, me moví de un lado a otro y empiezo a escuchar regaños, me levanto rápido y me puse firme. Mi teniente empieza a decirme unas cosas. Cuando alcé la mirada, me percaté que estaba grabando, yo seguía firme y guardé silencio hasta que ella se fue del alojamiento. Cuando ella se retiraba, me di cuenta de todo lo que paso en el alojamiento”, señala el documento.

“Ante esto, la doblaron de centinela una semana. Cuando mi hija no aguantó y se quedó dormida, la grabó. Por eso, le pusieron matrícula condicional, pese a que pasó el informe y explicó todo (…) a los alférez le decían que la presionaran para que pidiera la baja, ellos le dijeron que la orden era darla de baja (…) ella, por no querer acceder a las pretensiones de ellos, le empezaron a hacer la vida imposible”.

De hecho, así también quedó en evidencia en un documento que radicó la cadete Cárcamo.

“El día que me encontraron durmiendo que fue el 7 de marzo, volví a prestar el 9 de marzo por orden de mi teniente por llegar tarde al BAFEN. Cuando yo me encontraba entrenando esgrima, porque soy de la deportista, la medida correctiva que tomaron sobre mi fue dejarme sin salida, pero como en esos días nos encontrábamos en el Día de la Mujer, por orden de mi general, salí de permiso”, concluyó.

