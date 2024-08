Divorcios: ¿cómo afrontar una separación cuando se tiene niños?

La logoterapéutica Juanita Boada pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar al respecto de su libro ‘Separación con sentido: descubre las herramientas para transitar con sentido este camino’, una guía para las personas en ese momento difícil de sus vidas.

“Lo difícil es que es un tema del que no se habla en ningún momento, solo cuando estamos pasando un momento difícil, afrontando una infidelidad o una crisis”, sostuvo.

Recordó que en casos reales, las personas que están transitando por un divorcio tienen la oportunidad de realizar un trabajo de autorreconocimiento, “pues es el duelo más duro de la vida donde se siente mucha rabia”.

“Las emociones nos deben demostrar algo valioso para nosotros como el respeto y la lealtad. De ahí debemos comportarnos como buenas personas”, dijo.

Emociones en las separaciones

Boada aclaró que es normal que se ame y al mismo tiempo se odie a una persona en medio de la separación, algo que hace falta hablar en inteligencia emocional.

“Uno puede tener mucho rencor hacia una persona que se sigue amando”, comentó.

¿No divorciarse por ‘beneficio’ de los niños?

“En una separación la familia no se acaba, la familia se transforma. Una mala relación de convivencia no es un buen ejemplo para los niños, no los podemos subestimar (…). Nuestros hijos aprenderán del amor, la coherencia y del respeto que vean de sus padres, sobre todo en la primera infancia”, concluyó.

“Perdón, un acto propio”

La experta indicó que, aunque no se debe normalizar la violencia intrafamiliar o el rompimiento de los acuerdos de pareja, se debe entender que el otro se puede equivocar.

“El perdón es un acto propio y voluntario, no necesitamos que nos pidan perdón”, afirmó.