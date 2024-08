Gobierno Duque debe responder dónde están $17 billones de regalías: director del DNP

El presidente Gustavo Petro y el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López Maya, le pidieron a la Fiscalía que investigue quiénes fueron los responsables del desfalco al sistema de Regalías con el que se buscaba retribuir a la población a través de proyectos de desarrollo, por la extracción de recursos minero-energéticos en algunos departamentos.

Sin embargo, más de 2.000 proyectos en beneficio de las comunidades más vulnerables, se “esfumaron”, no se cumplieron, o sus contratos se vencieron.

En diálogo con Sigue La W, el director López Maya aseguró que el gobierno de Iván Duque, sus directores de Planeación, y también los alcaldes y gobernadores desde 2017, deben responder por qué no se percataron o hicieron seguimiento a 12 billones de pesos de regalías que no se ven en las obras por las que se giró el dinero.

“Alcaldes, gobernadores y funcionarios que pueden verse comprometidos en la toma de decisiones en las obras qué proyectos se hacen y qué proyectos no. Me preocupa que anteriores directores de Planeación miraron para otro lado, participaron o no se dieron cuenta u omitieron, pero ¿por qué nosotros en solo 3 meses encontramos este saqueo de 12 billones? ¿Por qué no se fijaron a dónde iban a parar estos miles y miles de millones a dónde fueron a parar? Estamos hablando de puentes, puestos de salud, obras, ¿por qué no le hicieron seguimiento?”, aseveró.

El director del Departamento Nacional de Planeación aseguró que durante el gobierno de Duque se modificó una ley que permitió el mayor adelanto de regalías en la historia del país, que casualmente, coincidió con la época electoral.

“El presidente Iván Duque modificó la Ley 2056 de 2020 que permitió adelantar en 2021, 3.4 billones de pesos para el OCAD Paz en el sistema de regalías. Justo en los años 2021 y 2022 hubo la más alta asignación de regalías en la historia de Colombia, vía el anticipo de recursos y para comprometer proyectos. En 2021 se asignaron 17 billones de pesos en regalías, en solo 1 año, ¿dónde están? 4.5 billones en Ocad paz y 13 billones para regalías ordinarias. En 2021 estábamos en proceso de elecciones, no puedo asegurar que se fueron a campañas, pero insisto en que es el reto de la Fiscalía y la Procuraduría averiguar ¿dónde están los recursos?”, cuestionó López.

68 billones en riesgo

El exsenador fue más allá. Aseguró que en solo tres meses en su cargo como director del DNP ha encontrado un desfalco de 12 billones de pesos, pero es el hallazgo de tan solo el 15% de su investigación, por lo que estarían en riesgo 68 billones de pesos de las regalías.

“No están en riesgo los 12 billones sino la totalidad de 68 billones. 12 billones es apenas el inicio con el 15% de la investigación. ¿Los alcaldes y gobernadores por qué no responden? El sistema está diseñado para que se roben el dinero. En la aplicación el contratista y el interventor deben informarle al gobierno en qué estado está el proyecto y cómo se están ejecutando los sistemas, pero los contratistas lo manejan a sus anchas, montan su propio interventor, quien carga la información es el contratista, en algunos casos el contratista subía una información y luego la borraba, ¿quiénes estaban al frente? El sistema de regalías tiene que revisarse se hizo para robar las regalías en este país”, afirmó López Maya.

Los ‘contrataderos’

Los llamados “contrataderos” serían el boquete de la corrupción, porque los departamentos y alcaldías subcontratan con terceros a quien nadie vigila, pero que tienen la sombra de políticos y empresarios cuestionados.

“Encontramos que no había 1 o 2 sino 1.700 ejecutores, generalmente Fondos mixtos ‘contrataderos’ lo que provoca uno de los peores escándalos de corrupción en el país. El presidente Petro me pidió contratar una interventoría forense internacional. Hay departamentos que tienen 3 fondos mixtos para burlar la ley, estos ejecutores a su vez contrataron a 138 mil terceros para contratar los proyectos y el 42% son personas naturales. Sólo el 8% se hicieron por licitación pública, se pasaron por la faja la ley de contratación”, aseguró Alexander López Maya.

La Contraloría aseguró que cotejará el informe del gobierno Petro y la metodología utilizada, pues en sus cuentas preliminares no tienen los 12 billones de pesos, sino 2.5 billones de pesos de presunto detrimento patrimonial.

Todos los detalles a continuación: