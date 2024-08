¿Qué pasó con el abastecimiento de combustible para aviones? MinMinas responde en La W

En diálogo con La W, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, se pronunció ante la situación que se vivió con el sector del transporte aéreo nacional por un presunto desabastecimiento de combustible, el funcionario reiteró que la situación está superada, que nunca hubo desabastecimiento de combustible para avión y que, debido a la reacción inmediata del Gobierno, este martes 27 de agosto las operaciones aéreas en Colombia se desarrollan con normalidad.

Puntualmente, frente a la falla que hace algunas semanas se presentó en la Hidroeléctrica de Cartagena en su sistema eléctrico, se le indagó al ministro si la misma tuvo algún impacto en el suministro de Jet A – 1 (combustible para avión), teniendo en cuenta que esa situación fue negada por el mismo presidente de la República, Gustavo Petro; allí el ministro Camacho respondió y también hizo énfasis en que siempre se tuvo certeza de que no iba a generarse algún riesgo en el abastecimiento del combustible para avión.

Agregó “estuvimos acompañando todo el proceso, fue por supuesto reanudar las operaciones, lo más pronto posible, se logró el tiempo récord en tres días volver a encender la planta y obviamente con la envergadura que tiene una planta de estas características, el encendido implica que va progresivamente aumentando su producción hasta llegar al 100%. En los balances que teníamos desde el primer momento, teníamos las cuentas desde el Ministerio de Minas y Energía del abastecimiento de la cantidad de combustible que estaba viajando a través de las tuberías, del abastecimiento y del stock que tienen reportados las comercializadoras y desde el primer momento nosotros señalamos que no había ningún riesgo de desabastecimiento”.

De nuevo en las declaraciones del ministro volvió a aparecer Terpel como pieza fundamental en toda la situación que se generó durante el reciente lunes, al asegurar que aunque el Gobierno siempre dijo que no había desabastecimiento de combustible para avión, la compañía en mención señaló que tenía alertas de que no podría completar sus entregas a las aerolíneas debido a que no contaba con el combustible suficiente, lo que de inmediato llevó a que se empezaran a realizar reuniones y activar protocolos para garantizar el suministro a todo el sector aéreo nacional.

Cmacho, seguido a esto, explicó que Ecopetrol no ha tenido ningún problema con la producción del combustible y que por ende al no llegar a su destino final que eran las aerolíneas, lo que se ordenó fue que la Superintendencia de Industria y Comercio, junto con la Superintendencia de Transporte dieran inició a una investigación para determinar los verdaderos responsables.

Frente a la circular informativa que se emitió por el Gobierno el pasado 25 de agosto en la que se daba la opción a las aerolíneas que lo necesitaran por no contar con suficiente suministro de Jet A - 1 de poder empezar a cancelar vuelos, el MinEnergia aseguró que está solo fue una medida preventiva la cual ya quedó sin efecto y que en su momento se adoptó teniendo en cuenta que si en verdad el sector se encontraba enfrentando una contingencia por combustible era algo que no se iba a solucionar de un día para otro, sin embargo que dicha resolución nunca significó que el desabastecimiento fuera una realidad.

En cuanto a la medida de importar 100.000 barriles de combustible para avión por parte de Ecopetrol, el ministro Camacho aseguró que es una decisión que se adoptó con el fin de garantizar los inventarios y sus disponibilidades teniendo en cuenta el apagón que sufrió la Refinería de Cartagena.

