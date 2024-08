Asesinaron a un reconocido guardia indígena en el norte del Cauca

El defensor de derechos humanos y guardia indígena activo Carlos Andrés Ascué Tumbo fue asesinado con disparos en una estación de servicio del corregimiento de Pescador, jurisdicción del municipio de Caldono, norte del Cauca.

Ascué, que se desempeñaba también como coordinador pedagógico del consejo educativo local del resguardo ancestral de Pueblo Nuevo, había denunciado amenazas por parte de grupos armados debido a las labores organizativas que adelantaba con las comunidades en los territorios.

Lucio Güetio, autoridad indígena de Caldono, manifestó que, “desafortunadamente hoy se materializan esas amenazas y acabaron con la vida de este joven”.

Por su parte, el consejero mayor del Cric, Yesid Conda, rechazó los hechos y lamentó que este tipo de sucesos se registren cuando la minga indígena continúa exigiendo la reivindicación de derechos en la ciudad de Bogotá.

“Es muy triste esta situación; no hay garantías para la vida en el departamento del Cauca. Hemos agotado todas las vías del diálogo, pero no ha sido posible frenar esta guerra absurda. Las familias no pueden seguir enterrando a sus hijos mientras hay un gobierno indolente que no se preocupa por esta situación”, dijo el consejero.

Para el territorio de Caldono, ya la Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas que advertían sobre el escenario de riesgo para las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y liderazgo social, debido a la imposición de normas por parte de actores armados ilegales.

De acuerdo con Indepaz, con el homicidio de Carlos Andrés Ascué Tumbo, ya son 115 los líderes sociales asesinados en 2024.

En el norte del Cauca hay amplia presencia delictiva de la estructura Dagoberto Ramos, disidencias de las Farc, facciones del ELN y bandas de carácter local.