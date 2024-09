Alergia a las mascotas: Estos son los síntomas clave y tratamientos

Las mascotas, al paso del tiempo, se han convertido en un miembro más de las familias colombianas, sin embargo, hay quienes quisieran poder tener un perro o un gato pero se les imposibilita por cuenta de las alergias que pueden sufrir.

De acuerdo con Mayo Clínic, este tipo de alergias son la reacción a proteínas que se encuentran en las células de la piel, la saliva o la orina de un animal.

“Por lo general, la exposición a las escamas muertas de la piel (caspa) que pierde una mascota desencadena este tipo de alergia. Si bien cualquier animal que tenga pelos puede provocar este tipo de alergia, en la mayoría de los casos esta alergia se asocia a perros y gatos”, se lee en el portal médico.

Síntomas

Rinitis

Asma

Ojos rojos, llorosos o con picazón

Congestión nasal

Picazón en la nariz, el paladar o la garganta

Goteo nasal posterior

Toser

Dolor y presión facial

Despertar frecuente

Piel azulada e inflamada debajo de los ojos

En el caso de un niño, frotarse la nariz hacia arriba con frecuencia

Frente a esto, el doctor Andrés Puerto, médico especialista en alergias, habló en Salud y Algo Más de W Radio, sobre esta reacción alérgica a las mascotas, asegurando que estás pueden darse en cualquier momento de la vida.

“Generalmente se presentan desde la infancia, pero estas pueden empezar en la adolescencia o incluso en la adultez, y esto se da por una cuestión genética”, dijo.

Detección y diagnóstico

Según Puerto, hay dos tipos de exámenes con los que se pueden detectar estas alergias: las pruebas cutáneas de alergia y el análisis de sangre.

Cutáneas de alergia: Se extraen pequeñas cantidades de extractos de alérgenos purificados, incluidos los extractos con proteínas de animales, de la superficie de la piel del antebrazo o la parte superior de la espalda. Si se es alérgico, se producirá una roncha roja, que provoca picazón, en la zona donde el extracto de mascota que se colocó sobre la piel.

Se extraen pequeñas cantidades de extractos de alérgenos purificados, incluidos los extractos con proteínas de animales, de la superficie de la piel del antebrazo o la parte superior de la espalda. Si se es alérgico, se producirá una roncha roja, que provoca picazón, en la zona donde el extracto de mascota que se colocó sobre la piel. Sangre: El médico hace un análisis de sangre para buscar anticuerpos específicos que causan alergias contra alérgenos frecuentes, entre ellos, distintos animales.

Tratamientos

El especialista aseguró que hay distintos tratamientos para este tipo de alergias, que ayudarán a disminuir los síntomas, pero no las quitarán del todo.

- Medicamentos para disminuir los síntomas (antiálergicos)

- Los corticoides

- Inmunoterapia

- Vacunas que se ponen subcutáneas cada mes

- Irrigación nasal

¿Hay perros o gatos hipoalergénicos?

Puerto aseguró que es importante que el paciente que es alérgico a estas mascotas, entienda que no existe un gato o un perro que no le vaya a generar síntomas, sino que “puede que genere más o menos, pero no se los va a eliminar”.