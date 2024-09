Asocodis sobre déficit de comercializadoras de energía: “cada mes crecen las deudas”

En diálogo con La W, José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), se pronunció acerca de la reciente alerta que lanzó la Contraloría General de la República sobre la falta de pago de subsidios a las empresas comercializadoras de energía.

Según advierte el ente de control y vigilancia, este hecho podría generar impactos serios para el suministro del servicio en cierto tiempo.

En respuesta, el líder gremial apoyó lo expuesto por el ente de control y aseguró que actualmente hay un déficit muy amplio con las comercializadoras que, de no ponerse al día, podría poner en aprietos a empresas de ese sector que no son muy grandes.

“El déficit de subsidios es cercano a 1.3 millones de pesos. Las empresas comercializadoras siempre han financiado estos subsidios y es de todo nuestro interés continuar haciéndolo”, sostuvo.

No obstante, advirtió que, cuando se tienen otros rubros con saldos por cobrar como la opción tarifaria y otras sumas de usuarios oficiales que no se pagan a pesar de tener la obligación de hacerlo por ley, “tenemos una deuda cercana entre 6 y 6.5 billones de pesos”.

Por eso, aclaró que no se trata de que los comercializadores no quisieran continuar, sino que, teniendo en cuenta las otras cuentas que se tienen por cobrar, “se nos hace muy difícil”.

Así las cosas, desde Asocodis se dejó claro que las empresas comercializadoras no pueden seguir financiando esos saldos pendientes que tienen con ellas, incluyendo los subsidios. De hacerlo, agregaron, no tendrán cómo financiar las labores y trabajos necesarios para seguir prestando un buen servicio a los colombianos e incluso no tendrían cómo pagar sus obligaciones con la compra de energía.

Manzur también explicó que el sector se encuentra aún más preocupado tras la alerta de la Contraloría, ya que no se encuentra que a corto plazo haya alguna posibilidad de que les paguen a las comercializadoras los dineros que les deben. Además, por cada mes que pasa, crecen las deudas hasta en $300.000 millones de pesos.

Por eso, añadió que el gremio entiende las dificultades fiscales de la Nación, pero observa que en el Presupuesto General de la Nación del 2024 “hay un hueco que aún no se ha apropiado de 1.3 billones adicionales”. Además, indicó que hay otro hueco de $700.000 millones de pesos.

“Si nosotros miramos, hay un hueco existente en materia de subsidios para la población más vulnerable del país. Sería cercana a los dos billones de pesos a diciembre de 2025″, precisó.

Asocodis también explicó que esta situación sin duda alguna tiene un impacto más fuerte sobre las comercializadoras que no son tan grandes, dejando claro que, aunque no se ha hecho alguna alerta de que haya crisis, la situación se hace insostenible. Por eso, ya se han recibido advertencias desde dichas compañías.

“En las empresas más pequeñas, los flujos positivos que tienen a nivel anual a veces son menores que las cifras del déficit de subsidio. Tienen que hacer un esfuerzo enorme e, incluso, muchas de esas empresas son estatales”, indicó.

Escuche la entrevista a José Camilo Manzur en La W:

