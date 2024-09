Transportadores de carga en Bolívar no descartan unirse al paro nacional si no hay acuerdo

El paro nacional de camioneros en Colombia empieza a dejar algunas afectaciones en Cartagena y Bolívar, según como lo explica la Asociación de Transportadores de Carga (ATC). Según el gremio, el panorama es desalentador, debido a que algunos alimentos han dejado de llegar a la ciudad y, por ello, no han podido prestar servicios a la principal central de abastos en el Mercado de Bazurto.

De acuerdo con Damarid Díaz, representante de la Asociación de Transportadores de Carga de Bolívar, “nosotros trabajamos directamente con el transporte de carga local y hemos notado que los vehículos nacionales con productos provenientes del interior, como, por ejemplo, quienes transportan algunos alimentos han dejado de llegar”.

Además, hacen un llamado al Gobierno Nacional para que “sea consciente del daño que se está generando a toda la población y tome las medidas necesarias para llegar a una conciliación”.

Aunque por el momento no hay detalles estadísticos sobre todos los impactos que ha ocasionado este paro en el departamento, este gremio asegura que sí se están generando afectaciones significativas al sector en Cartagena y Bolívar.

Además, insisten en que, aunque en ese momento no están acompañando las manifestaciones, no descartan la posibilidad de hacerlo en los próximos días, si el gobierno no llega a un acuerdo con el gremio.