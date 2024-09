Krishna Maharaj: el hombre inocente que murió en prisión por un crimen de Pablo Escobar

El empresario británico, Krishna Maharaj, pasó 38 años en una cárcel de Florida, EE.UU., y pese a que incluso un juez aceptó la evidencia de su inocencia, nunca pudo regresar a la libertad, falleciendo en prisión a los 85 años. El crimen fue ejecutado por miembros del Cartel de Medellín bajo órdenes del mismo Pablo Escobar.

Marita Maharaj, quien en vida fue su pareja, pasó por los micrófonos de La W para expresar su dolor, pedir justicia y limpiar el nombre de su esposo fallecido.

“Él nunca pudo salir por la corrupción, yo no solo creo que mi marido era inocente, sé que lo era. Yo estaba con él la mañana que dicen que mató a esa gente”, aseguró.

Las víctimas del crimen fueron Derrick Moo Young y su hijo Duane, quienes acabaron asesinados en un hotel de Miami el 16 de octubre de 1986, donde también se hospedaban narcotraficantes del Cartel de Medellín, según testigos.

“No había ninguna relación entre nosotros y Pablo Escobar, ni sabíamos quién era, esas dos personas (las víctimas) aparentemente estaban relacionadas con él, lo vinimos a descubrir más de diez años después. Mis abogados fueron a Colombia a investigar lo que había pasado para saber la verdad”, aseguró la viuda de Maharaj, agregando que las víctimas se hicieron amigos de su esposo.

Es importante destacar que el abogado, Clive Stafford Smith, encontró un documento firmado por ‘Popeye’, uno de los principales lugartenientes de Escobar, donde aseguró que Krishna Maharaj no cometió el asesinato y que fue incriminado falsamente por el Cartel para evadir la justicia, pues el mismo capo de Medellín le dijo que las víctimas “le robaron dinero y tenían que morir”.

El asesinato lo habría cometido Guillermo Zuluaga, alias ‘Cuchilla’, con la ayuda de John Henry Millán, alias ‘El Chino’.

Marita Maharaj aún busca justicia para su esposo: “haré todo para limpiar su nombre”

Sobre la batalla legal la viuda de Maharaj dijo en La W que “había gente de la Policía y cercana al Gobierno involucrada, ellos mismos dijeron que se repartían el dinero entre ellos (…) Le dijeron a Krishna que si él daba 70 mil dólares se podría ir a casa, mi marido como era honesto y quería la verdad les dijo que no, porque él no había matado a nadie y por lo tanto no debía pagar por eso”.

La mujer, además, dio su doloroso testimonio de lo que vivió estando alejada de su esposo, teniendo claridad de que este era inocente.

“Nunca perdí la esperanza de que iba a ser libre, era una persona inocente, no comprendo a los jueces, es un caso que no tiene sentido (…) él murió, pero el caso sigue, yo quiero limpiar su nombre y saber por qué mi marido tuvo que morir siendo inocente. Cuando hablábamos yo le decía -¿cómo estás?- y el respondía -un día mas en el infierno-, y me pedía que lo ayudara a salir de allí porque ya no podía más”, agregó.

Finalmente, recordó que su esposo solo quería tres cosas: “regresar a su tierra, limpiar su nombre y que cuando muriéramos fuéramos enterrados al lado del otro, para que siguiéramos juntos toda la eternidad, yo todo lo he cumplido para él”.

