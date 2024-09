Petro insistió en un golpe de Estado por investigación del Consejo Nacional Electoral

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro, una vez más, aseguró que se gesta un golpe de Estado en su contra luego de que se determinara que el Consejo Nacional Electoral sí tiene la potestad de manejar las investigaciones contra el mandatario por posibles irregularidades en la financiación de la campaña a la Presidencia.

“No acepto que, a través de un documento de una sala de consulta del Consejo de Estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo Electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege”, dijo el mandatario.

El mandatario aseguró que cada paso que se dé en su contra se constituye en un golpe de Estado.

“La Constitución no permite que una instancia puramente administrativa y política, como el Consejo Electoral, prepare el camino para suspender al presidente de sus funciones por una investigación de topes sobre la cual no tenía más competencia que los 30 días posteriores a la elección. Cada paso dado contra el presidente en el Consejo Electoral construye un golpe de Estado”, agregó.

Finalmente, el mandatario comparó la situación colombiana con la situación política en Venezuela.

“¿Se quejan de Venezuela? En Colombia avanza un golpe de Estado contra el presidente”, concluyó.