“Ni con Procuraduría de bolsillo han podido”: embajador Camilo Romero

Luego de que la Procuraduría General de la Nación diera a conocer la suspensión por cuatro meses impuesta al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, por presuntas irregularidades en el proceso de selección de la empresa encargada de comercializar cajas de Aguardiente Nariño cuando era gobernador de Nariño, Romero se pronunció a través de su cuenta de X y aseguró que la Procuraduría no encontró acción irregular en su actuar.

“Al fin se cierra el proceso de Procuraduría en mi contra por el caso de Aguardiente Nariño. No es cierto que me suspenden como embajador en Argentina. Ojo: como no me encontraron responsable de alguna acción irregular, la Procuraduría politizada acude a la figura de ‘OMISIÓN’ para imponerme una multa. Eso es todo. Ni con Procuraduría de bolsillo han podido. ¡Nosotros seguimos adelante!”, dijo Romero.

Romero insistió en que “únicamente queda formalizada una multa económica, por lo que la Procuraduría considera una omisión. Con ello, queda concluido el proceso”.