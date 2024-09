No se lo pierda: Esto necesita para el FestiJazz de Mompox el 13 y 14 de septiembre

Desde el 10 y hasta el 14 de septiembre, el distrito especial Santa Cruz de Mompox en el departamento de Bolívar vivirá el Festival del Jazz de Mompox 2024, un evento en el que la cultura y la historia convergen en un espacio perfecto para compartir con familiares y amigos.

El festival, que es promovido por la Gobernación de Bolívar, el Instituto de Cultura y Turismo (Icultur) de Bolívar y la Alcaldía de Mompox, celebra su décima edición este año. Por eso, tendrá un programa compuesto por actividades relacionadas con el cine, la música, el arte y la gastronomía.

Para los amantes de la música, FestiJazz 2024 también tiene una programación especial, con un cartel de artistas de renombre a nivel nacional e internacional. Entre los invitados más destacados se encuentran la Charanga Woman de UNIBAC; Gaita UNIBAC, Palengua UNIBAC y la UNIBAC Big Band.

Adicionalmente, los asistentes también podrán ver en escena a Eduardo Jasboon, la Orquesta Pino More, el Colegio del Cuerpo, El Micna Quintet, Jader Tremendo, Lil Silvio y El Vega, Checo Acosta y Diego Daza. Pero eso no es todo: el evento también contará con la participación de Arabella Rústico (Italia), Jazz and Jamm UNIBAC, Shadia, Mr. Black, Óscar Acevedo, Daniel Casares (España), Sabrosura Bolívar, Fresto, Criss y Ronny, Beéle y Carlos Vives.

Adicionalmente, en esta oportunidad, el evento rendirá homenaje al diseñador de modas y empresario Hernán Zajar con el propósito de celebrar la creatividad de los artesanos locales.

Por eso, no se puede perder la programación de los días viernes 13 y sábado 14 de septiembre:

Viernes 13 de septiembre

10:00 A.M. // Apertura Exposición IXEL ITINERANTE – Homenaje a Hernán Zajar

Casa de la Cultura

10:00 A.M. a 6:00 P.M. // Feria Cultural – EXPO BOLÍVAR

Plaza Santa Bárbara

10:00 A.M. a 5:00 P.M. // STREET JAZZ UNIBAC

Calles de Mompox

11:00 A.M. // Condecoración – HERNÁN ZAJAR

Casa de la Cultura

2:00 P.M. // Agenda Académica

CONVERSATORIO: «LAS ARTES Y SU INFLUENCIA EN EL JAZZ»

Casa de la Cultura

2:00 P.M. // Concierto – TARIMA UNIBAC MACONDO

Plaza San Francisco

3:00 P.M. // Inauguración – MURAL UNIBAC

Lugar por confirmar

4:30 P.M. // Colegio del Cuerpo

OBRA: DANZA SACRAL

Cementerio de Mompox

7:00 P.M. // CONCIERTO

Parque del Jazz

8:00 P.M. // Serenata EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO MILAGROSO DE MOMPOX

Iglesia Basílica Menor

Sábado 14 de septiembre

10:00 A.M. // CORO POLIFÓNICO UNIBAC

Iglesia La Concepción

10:00 A.M. a 6:00 P.M. // Feria Cultural – EXPO BOLÍVAR

Plaza Santa Bárbara

10:00 A.M. a 5:00 P.M. // STREET JAZZ UNIBAC

Calles de Mompox

11:00 A.M. // CORO UNIBAC GOSPEL

Iglesia Santa Bárbara

11:00 A.M. // Agenda Académica

CONVERSATORIO:»LA INFLUENCIA DEL JAZZ EN LA MODA CONTEMPORÁNEA»

Casa de la Cultura

2:00 P.M. // Agenda Académica

CONVERSATORIO: «EL IMPACTO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO COLONIAL»

Casa de la Cultura

2:00 P.M. // Concierto – TARIMA UNIBAC MACONDO

Plaza San Francisco

4:30 P.M. // Colegio del Cuerpo- OBRA: DOS VOLCANES Y UN LABERINTo

Iglesia Santo Domingo

5:00 P.M. // Procesión

EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO MILAGROSO DE MOMPOX

Iglesia Basílica Menor

6:00 P.M. // Pasarela

IXEL ITINERANTE MACONDIA & MARCA BOLIVAR

Plaza del Moral

7:00 P.M. // CONCIERTO