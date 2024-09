¿Cuándo será el Festival Estéreo Picnic 2025?: Artistas, fechas, precios y más

Se acabó la espera para el Festival Estéreo Picnic el cual llega con su edición número 13 al Parque Metropolitano Simón Bolívar en Bogotá, durante los días 27, 28, 29 y 30 de marzo del 2025, los ciudadanos podrán disfrutar de artistas de talla nacional e internacional.

El evento tendrá diversos patrocinadores entre los cuales el más destacado será Johnnie Walker y además estarán a la venta las entradas por medio de la ticketera ‘eticket’.

Entre los artistas destacados se encuentran Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Rufus Du Sol, Alanis Morissette, Tool, The Black Keys y Justice.

Además, también se presenciará las presentaciones de Incubus, Benson Boone, Foster The People, Empire of the sun, Zedd, Mon Laferte, Parcels, Danny Ocean, Tate Mcrae, The Hives, entre muchos otros.

Aunque varios de los artistas de los anteriormente nombrados ya han dado espectáculos para los colombianos, volverán para hacer parte de la decimo tercera edición del Estero Picnic y alegrar los últimos días del mes de marzo en el 2025.

En la página oficial del Festival se publico el cartel definitivo con los artistas confirmados para el siguiente año:

Festival Estéreo Picnic. Ampliar

Precios

Las entradas para presenciar el show de los artistas ya mencionados se estarán vendiendo por medio de ‘eticket’ quien será la única ticketera oficial, de este modo se mitigará el riesgo de que las personas puedan comprar por medio de otras entidades no autorizadas.

El Festival contará con diversos combos disponibles teniendo en cuenta que son cuatro días de presentaciones continuas, la pagina oficial de Music Trends hizo público los precios que se manejarán para que los colombianos se vayan alistando para adquirir las entradas.

Los precios en combos de días son los siguientes: