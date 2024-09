¿Qué tatuajes no permite el Ejército de Colombia? Restricciones para aspirantes en 2024

Ingresar al Ejército Nacional de Colombia es uno de los sueños más grandes para muchas personas que desean ser profesionales en esta área, sin embargo, puede convertirse en un reto cuando no se cumplen a cabalidad diversos requisitos establecidos por la institución.

En la Escuela de Cadetes ‘General José María Córdoba’ podrán ingresar todos aquellos se encuentren entre los 16 a los 21 años de edad y que deseen convertirse en oficiales al servicio de la Nación, teniendo en cuenta el debido proceso de inscripción el cual puede iniciar si se encuentra cursando grado once o lo ha culminado con satisfacción.

El curso tiene una duración de cuatro años donde tendrá una iniciación bajo el cargo de ‘cadete’ y su correspondiente inducción militar, luego de tres meses dentro de la formación continua se desarrolla una “ceremonia de entrega de dagas, símbolo de la primera arma que le confiere el Ejército Nacional para la defensa y soberanía del país”, así lo señala la institución dentro de su página web oficial.

Al finalizar el curso, los jóvenes que cumplieron a cabalidad la formación recibirán el titulo de subtenientes y será ingresados al escalafón de oficiales del Ejército, sin embargo, deberá tener en cuenta las normas establecidas en la Resolución Rectoral No. 001007 del 21 de marzo de 2019, en la cual se establece la correcta presentación del futuro uniformado.

En la presente se establece el uso adecuado del uniforme, el peinado correcto para las mujeres con el fin de mantener la uniformidad, las visitas permitidas y los motivos de retiro de estas. Además, explica a detalle la prohibición de tintes en el cabello, decoloraciones o pelucas, colores inadecuados en las uñas además de no permitir ningún tipo de maquillaje.

¿Están permitidos los tatuajes?

La Resolución establece que los tatuajes no son una razón valida para no ingresar al Ejército y únicamente están prohibidos aquellos que afecten o vayan en contra de la institucionalidad de los uniformes, es decir, que no se encuentren en zonas visibles y que no contengan diseños que afecten al Ejército.

Requisitos

Según la página web oficial de la Escuela de Cadetes ‘General José María Córdoba’ establece que se deben cumplir los siguientes requisitos: