Estoy convencido de que lo que dije es verdad: Petro tras críticas a Enrique Vargas Lleras

Justo antes de que se cumpla el plazo para que el presidente Gustavo Petro cumpla con la retractación de las afirmaciones que lanzó contra Enrique Vargas Lleras, este aseguró que “solo ha dicho la verdad y se mantiene en ella”.

“Ahora las tutelas dicen que debo retractarme cuando estoy diciendo verdades, y puedo decir que hay objeción de conciencia porque estoy convencido de que lo que dije es verdad. Si me hubieran demostrado que me equivoqué, racionalmente lo reconocería, como lo he hecho muchas veces, pero mañana me expresaré al respecto”, afirmó el mandatario.

Sin embargo, Petro insistió: “Quieren hacerme retractar, pero lo repetiré siempre: los dineros de la salud se los robaron para beneficiar y armar paramilitares; en vez de llevarle salud al pueblo, le llevaron asesinos para masacrarlos.”

Además, el mandatario arremetió contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, asegurando que actuó “de manera errónea y sin ética” al cuestionar la reforma a la salud cuando había intereses familiares de por medio.

“(...) Germán Vargas Lleras –presidente, aspirante eterno, director de Cambio Radical–, con él he vivido cosas y nos hemos ayudado cuando los de la violencia nos querían matar, pero eso no significa que no diga la verdad. Es una falta de ética que mientras él tenía a su hermano en la junta directiva de la Nueva EPS, donde se estaban presentando robos gigantes, él decía que no quería la reforma a la salud y ayudaba a sabotearla. ¿Cómo podía Vargas Lleras hablar de la salud cuando su propia familia era dirigente de las EPS donde se propusieron los desfalcos?”, dijo el presidente.

En ese mismo sentido, Petro cuestionó el actuar del Partido Cambio Radical, liderado por Vargas Lleras, en los últimos años.

“Se han propuesto pensar en la Procuraduría como una policía política desde los tiempos de Ordóñez, con la gente que pensamos distinto. Han estado en el Congreso, la Procuraduría y sectores del poder judicial dentro de la sociedad intentando que nada cambie, para que Colombia siga siendo el mismo mar de injusticia y violencia”, comentó Petro.

A renglón seguido, el mandatario añadió: “Es el partido de las asociaciones para delinquir. Usaron la Fiscalía General –no sé si para envenenar a personas que sabían demasiado de Odebrecht–, pero sí para seguir a quienes querían el cambio. Y de la mano del abogado Gustavo Moreno, usaron la Fiscalía para el Cartel de la Toga”, puntualizó el presidente.