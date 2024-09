Según el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, José Roberto Acosta, desde junio, cuando se aprobó el aumento del cupo de endeudamiento, la Comisión, integrada por 7 congresistas, no ha tenido quórum en seis ocasiones. Y según dijo, sería por la inasistencia deliberada de los congresistas.

Castellanos, señalado por el Gobierno de no asistir a las sesiones, calificó las declaraciones de Acosta como “irrespetuosas y falaces”. Y explicó que la mayoría de los miembros de la comisión asumieron su cargo entre la primera y segunda semana de agosto, y que por lo tanto “llevamos pocas semanas en la misma”.

El representante también rechazó la idea de que la comisión busque “hacer daño”, después de que Acosta advirtiera que la falta de quórum podría llevar al país a un posible ‘default’ al no poder aprobar los créditos necesarios para pagar la deuda.

Además, Castellanos señaló que el Gobierno no ha proporcionado toda la información necesaria para las deliberaciones. “Es preciso aclarar que no se ha citado a la comisión seis veces, en realidad han sido cinco citaciones formales”, afirmó, y agregó que no se ha entregado información clara sobre las operaciones que se pretenden financiar con los créditos.

Finalmente, afirmó: “Es irresponsable y falta a la verdad lo dicho por el director al sugerir que los congresistas hemos sido negligentes en nuestro actuar en esta comisión. En realidad, hemos tenido toda la disposición de evaluar de manera responsable cada operación, lo que se traduce en tomar decisiones sensatas para las finanzas de Colombia”.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Congresistas responden por supuesto “bloqueo” a créditos para deuda externa 11:05 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/367/1726747559_480_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Escuche W Radio en vivo