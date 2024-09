‘Polaris Dawn’ es una misión espacial desarrollada por la compañía Space X, en la que la astronauta Sarah Gillis logró la primera caminata espacial de una mujer, siendo la persona más joven a la fecha en lograrlo. Esta misión hace parte del proyecto de impulsar el turismo espacial al que, por ahora, solo pueden acceder los más ricos.

La astronauta Gillis pasó por los micrófonos de La W solo días después del aterrizaje de la misión espacial y relató cómo fue su experiencia en el espacio exterior.

“La tierra desde el espacio se ve perfecta, majestuosa, impresionante, no hay un fin. Me da la hace pensar que hay mucho trabajo por hacer y me recuerda las misiones sociales que tengo”, contó.

Asimismo, recordó que esperar en tierra para el arranque es uno de los momentos donde más paciencia se requiere, pues se necesita del clima perfecto para que el aterrizaje sea seguro.

“La fecha puede moverse si no hay un buen clima, no nos lanzamos al espacio si no está todo listo (…) Fue increíble ver al equipo unirse para esta misión, es un honor haber estado afuera de esa nave espacial, tuvimos que hacer grandes esfuerzos, ver ese horizonte de la Tierra también todo un espectáculo”, agregó.

Sarah Gillis tocó violín desde el espacio y fue acompañada en todo el mundo

Uno de los momentos que le dio la vuelta al mundo fue cuando Gillis tocó violín desde el espacio en medio de la misión espacial, es una transmisión que era compartida en diferentes orquestas donde la acompañaron en otros instrumentos.

“Desde muy joven fui violinista, la música juega un papel importante en mi vida, pensamos que podríamos hacer y probar la conectividad en el mundo, tocar violín desde la nave fue maravilloso”, cerró, agregando que no sabe que le deparará el destino después de estos logros que años atrás eran solo un sueño lejano.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause “Majestuosa”: así relató la astronauta Gillis la misión espacial ‘Polaris Dawn’ de Space X 21:45 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/367/1727195737_215_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Escuche W Radio en vivo