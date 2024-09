Manifestación de trabajadores en Bogotá generó caos en movilidad para buses escolares

Este 25 de septiembre, una protesta protagonizada por trabajadores de un contratista de la constructora Amarilo generó caos en el norte de Bogotá.

Desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 a.m., los manifestantes bloquearon la Calle 235 con Carrera 52, exigiendo el pago de salarios que no han recibido, afectando gravemente la movilidad en esta zona de la ciudad.

El bloqueo afectó el tránsito de buses escolares de varios colegios privados ubicados en el sector, impidiendo su ingreso normal y generando retrasos considerables para cientos de estudiantes. La congestión vehicular también se extendió hacia la Autopista Norte, complicando el acceso a la ciudad en sentido norte-sur durante las horas pico de la mañana.

Frente a esta situación, la constructora Amarilo emitió un comunicado en el que lamentó los hechos y aclaró que los manifestantes no eran empleados directos de la empresa, sino trabajadores de un contratista que incumplió en el pago de salarios.

“Amarilo ha cumplido con los pagos acordados al contratista, y estamos tomando las medidas necesarias para que este cumpla con sus obligaciones laborales”, explicó la compañía.

El bloqueo fue levantado hacia las 9:00 a.m. tras gestiones de Amarilo para resolver la situación con los trabajadores. La empresa también aseguró que emprenderá acciones legales para evitar que este tipo de hechos afecten nuevamente a la comunidad y la movilidad en la zona.